Sans les croisements de petits pois réalisés par Gregor Mendel, nous aurions eu beaucoup de difficultés à comprendre les fondements de l’hérédité génétique, comme par exemple le phénomène de crossing-over. C’est donc tout à propos que pour cet épisode entièrement botanique, nous vous proposions un cross-over entre le podcast Restez pas Planté là et Podcast Science !