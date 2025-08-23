Conférence

La reproduction est un pilier de l’évolution, mais elle est souvent mal comprise. Faut-il vraiment être « le plus fort » pour transmettre ses gènes ? Pourquoi certaines espèces se reproduisent-elles seules quand d’autres dépendent d’un partenaire ? Et chez les plantes, comment la reproduction façonne-t-elle la biodiversité ?

Christophe Pauly vous emmène dans cet épisode, où le biologiste Pierre-Henri Gouyon décrypte les mécanismes de reproduction humaine, animale et végétale, en cassant les mythes et en révélant les vraies lois de l’évolution. Une plongée passionnante au cœur du vivant !