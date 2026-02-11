Conférence

Les progrès de la génétique réalisés en 40 ans ont permis la mise au point d’outils d’investigation très puissants. Ils révélent « l’étendue de la diversité des individus et des peuples, la variété du tissu humain qui recouvre la planète ».

Comment se font ces mutations ? Comment le principe de sélection naturelle nous a-t-il conduit à une variation génétique de cette ampleur ? Qu’est-ce que le peuple des humains d’un point de vue scientifique ? Sommes-nous tous métis ? Explorons les migrations, métissages et adaptations au cours de l’évolution et de l’histoire Humaine. Envisageons les scénarios démographiques à venir grâce à la génétique des populations.