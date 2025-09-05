L’histoire de l’être humain commence il y a 7 millions d’années, lors de la séparation des lignées de l’Homo...
La génétique classique fonde l’hérédité sur les concepts de génotype et de phénotype. Dans les années 70, la biologie moléculaire...
La reproduction est un pilier de l’évolution, mais elle est souvent mal comprise. Faut-il vraiment être « le plus...
L’ADN, ce code biologique qui définit chaque être vivant, cache bien des secrets fascinants. Bien que nous en entendions...
En soixante ans d’existence, l’ADN s’est échappé des laboratoires de génétique pour devenir un acteur essentiel des séries télévisées...
L’épigénétique, une discipline en pleine expansion, bouleverse notre compréhension de la biologie humaine. Contrairement à la génétique traditionnelle qui...
Comment notre espèce pourrait-elle évoluer en fonction des environnements de demain ? Un voyage au cœur de la génétique...
Perle Guarino-Vignon nous invite à découvrir comment la paléogénétique a pu lever le voile sur les mouvements, les migrations...
On estime à plus de 6 000 le nombre de maladies d’origine génétique. Grâce à la recherche, on peut...
On estime à plus de 6 000 le nombre de maladies d’origine génétique. Mais grâce aux progrès de la...
Des études montrent que nos gènes sont loin d’avoir le monopole dans l’expression et la transmission de nos caractères....
De qui descend l’Homme? Se pourrait-il que nous descendions tous d’un seul homme, Adam ? Et s’il a bel-et-bien...
Des chercheurs ont récemment identifié de nouveaux gènes associés à la maladie d’Alzheimer, ce qui ouvre de nouvelles perspectives...
\r\nQui était vraiment Charles Darwin ? Pour en savoir plus sur ce scientifique si controversé, ce documentaire propose de...
La modification des organismes à l’aide de la technologie suscite une variété de préoccupations éthiques complexes. Les avancées dans...
À Dinard en Bretagne, une mission scientifique donne le top départ d’un ambitieux programme de recherche intitulé ATLASea. Il...
L’étude de l’ADN préservé dans les fossiles d’individus du passé a révolutionné la vision de l’évolution de notre espèce...
La sélection naturelle a produit ce qui existe aujourd’hui sur notre planète. Mais nous ne dépendons plus des limites...
Des scientifiques ont développé une théorie novatrice et controversée sur les virus. Généralement synonymes de maladies et de mort,...
L’environnement a une influence capitale sur notre vie : certains événements peuvent laisser des marques biochimiques sur notre ADN...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site