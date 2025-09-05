Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Comprendre les origines de l’Homme L’histoire de l’être humain commence il y a 7 millions d’années, lors de la séparation des lignées de l’Homo...

Conférence Les virus dans l’évolution du vivant La génétique classique fonde l’hérédité sur les concepts de génotype et de phénotype. Dans les années 70, la biologie moléculaire...

Conférence Révélations sur la reproduction : Pierre-Henri Gouyon déconstruit les croyances La reproduction est un pilier de l’évolution, mais elle est souvent mal comprise. Faut-il vraiment être « le plus...

Article 4 infos insolites sur l’ADN humain L’ADN, ce code biologique qui définit chaque être vivant, cache bien des secrets fascinants. Bien que nous en entendions...

Conférence ADN superstar ou superflic ? En soixante ans d’existence, l’ADN s’est échappé des laboratoires de génétique pour devenir un acteur essentiel des séries télévisées...

Article L’épigénétique : comment notre environnement influence nos gènes L’épigénétique, une discipline en pleine expansion, bouleverse notre compréhension de la biologie humaine. Contrairement à la génétique traditionnelle qui...

Documentaire L’adaptation humaine, une question de gènes ? Comment notre espèce pourrait-elle évoluer en fonction des environnements de demain ? Un voyage au cœur de la génétique...

Conférence Nous sommes tous métisses, notre histoire vue par l’ADN ancien Perle Guarino-Vignon nous invite à découvrir comment la paléogénétique a pu lever le voile sur les mouvements, les migrations...

Documentaire C’est pas sorcier – Les maladies génétiques On estime à plus de 6 000 le nombre de maladies d’origine génétique. Grâce à la recherche, on peut...

Documentaire C’est pas sorcier – Nouvelles thérapies : l’espoir est dans la cellule On estime à plus de 6 000 le nombre de maladies d’origine génétique. Mais grâce aux progrès de la...

Conférence L’épigénétique, la clé pour une vie meilleure ? Des études montrent que nos gènes sont loin d’avoir le monopole dans l’expression et la transmission de nos caractères....

Documentaire À la poursuite des origines de l’humanité De qui descend l’Homme? Se pourrait-il que nous descendions tous d’un seul homme, Adam ? Et s’il a bel-et-bien...

Conférence Maladie d’Alzheimer : de nouvelles avancées en génétique Des chercheurs ont récemment identifié de nouveaux gènes associés à la maladie d’Alzheimer, ce qui ouvre de nouvelles perspectives...

Documentaire Charles Darwin: l’aumonier du diable? \r

Qui était vraiment Charles Darwin ? Pour en savoir plus sur ce scientifique si controversé, ce documentaire propose de...

Conférence Les problèmes éthiques associés à la modification des organismes par la technologie La modification des organismes à l’aide de la technologie suscite une variété de préoccupations éthiques complexes. Les avancées dans...

Documentaire Les pêcheurs d’ADN À Dinard en Bretagne, une mission scientifique donne le top départ d’un ambitieux programme de recherche intitulé ATLASea. Il...

Conférence La génétique du peuplement de l’Europe depuis l’âge des glaces L’étude de l’ADN préservé dans les fossiles d’individus du passé a révolutionné la vision de l’évolution de notre espèce...

Documentaire Modifier le vivant à tout prix : enquête chez les scientifiques La sélection naturelle a produit ce qui existe aujourd’hui sur notre planète. Mais nous ne dépendons plus des limites...

Documentaire Le pouvoir caché des virus Des scientifiques ont développé une théorie novatrice et controversée sur les virus. Généralement synonymes de maladies et de mort,...