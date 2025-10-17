Pendant des siècles, la couleur de la peau a été utilisée pour définir les races, les appartenances et hiérarchiser...
Spécialiste des croisements de pur-sang, Thierry Grandsir (DNA) a réalisé une intervention sur la Génétique Equine et les analyses...
Du bush australien aux rives des grands lacs canadiens en passant par les prairies françaises, les dernières découvertes des...
Ouvrir et fermer à volonté une molécule d’ADN comme une fermeture éclair avec une précision de quelques bases ?...
La présentation par Darwin de la théorie de l’évolution représente une des plus grandes étapes de notre compréhension du...
La science moderne, en particulier les avancées en génétique, permet aujourd’hui de prédire certaines maladies avec un degré de...
D’où vient cette cette notion de biologie qui réconcilie génétique et embryologie ? Qu’est-ce que nous lèguent nos aïeux ? Quel...
L’histoire de l’être humain commence il y a 7 millions d’années, lors de la séparation des lignées de l’Homo...
Aujourd’hui, la technologie permet de déterminer à l’avance certains traits et particularités de son enfant. Au Danemark notamment, les...
Direction le Muséum d’Histoire Naturelle pour comprendre l’évolution des espèces et les mutations génétiques qui ont permis l’apparition de...
Des chercheurs ont récemment identifié de nouveaux gènes associés à la maladie d’Alzheimer, ce qui ouvre de nouvelles perspectives...
L’anticipation des maladies pourrait-elle changer nos vies ? Un simple test de salive suffit aujourd’hui à décoder notre génome...
La sélection naturelle a produit ce qui existe aujourd’hui sur notre planète. Mais nous ne dépendons plus des limites...
Des scientifiques ont développé une théorie novatrice et controversée sur les virus. Généralement synonymes de maladies et de mort,...
Pouvons-nous réellement sur une base de millions d’ADN confondus, remonter aux origines du tout premier model humain Originel? C’est ce...
Est-il possible de modifier notre patrimoine génétique ? La science a connu des avancées majeures, telles que le séquençage...
Les théories de l’évolution de Charles Darwin sont dans ce film au banc d’essais, car elles sont aujourd’hui mises...
Une conférence d’Évelyne Heyer, généticienne, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle au sein du Département Hommes, Natures, Sociétés, commissaire...
Depuis l’apparition de l’espèce humaine, nous avons transmis notre code génétique de génération en génération. L’Homme est d’ailleurs l’une...
À Dinard en Bretagne, une mission scientifique donne le top départ d’un ambitieux programme de recherche intitulé ATLASea. Il...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site