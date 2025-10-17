Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Couleur de peau : ce que la science révèle enfin Pendant des siècles, la couleur de la peau a été utilisée pour définir les races, les appartenances et hiérarchiser...

Conférence Le génétique équine et les pédigrées Spécialiste des croisements de pur-sang, Thierry Grandsir (DNA) a réalisé une intervention sur la Génétique Equine et les analyses...

Documentaire Darwin express – Les nouveaux défis de l’évolution Du bush australien aux rives des grands lacs canadiens en passant par les prairies françaises, les dernières découvertes des...

Conférence Manipuler l’ADN à l’échelle de la molécule unique Ouvrir et fermer à volonté une molécule d’ADN comme une fermeture éclair avec une précision de quelques bases ?...

Conférence Après Darwin : retour sur la théorie de l’évolution La présentation par Darwin de la théorie de l’évolution représente une des plus grandes étapes de notre compréhension du...

Documentaire La science peut prédire nos maladies ? (test génétiques, mutations…) La science moderne, en particulier les avancées en génétique, permet aujourd’hui de prédire certaines maladies avec un degré de...

Podcast C’est quoi ça, l’épigénétique ? D’où vient cette cette notion de biologie qui réconcilie génétique et embryologie ? Qu’est-ce que nous lèguent nos aïeux ? Quel...

Documentaire Comprendre les origines de l’Homme L’histoire de l’être humain commence il y a 7 millions d’années, lors de la séparation des lignées de l’Homo...

Documentaire Un enfant à la carte Aujourd’hui, la technologie permet de déterminer à l’avance certains traits et particularités de son enfant. Au Danemark notamment, les...

Documentaire C’est pas sorcier – Coulisses du museum Direction le Muséum d’Histoire Naturelle pour comprendre l’évolution des espèces et les mutations génétiques qui ont permis l’apparition de...

Conférence Maladie d’Alzheimer : de nouvelles avancées en génétique Des chercheurs ont récemment identifié de nouveaux gènes associés à la maladie d’Alzheimer, ce qui ouvre de nouvelles perspectives...

Documentaire Les devins de la médecine : quand les tests génétiques révèlent nos maladies L’anticipation des maladies pourrait-elle changer nos vies ? Un simple test de salive suffit aujourd’hui à décoder notre génome...

Documentaire Modifier le vivant à tout prix : enquête chez les scientifiques La sélection naturelle a produit ce qui existe aujourd’hui sur notre planète. Mais nous ne dépendons plus des limites...

Documentaire Le pouvoir caché des virus Des scientifiques ont développé une théorie novatrice et controversée sur les virus. Généralement synonymes de maladies et de mort,...

Documentaire L’adam scientifique Pouvons-nous réellement sur une base de millions d’ADN confondus, remonter aux origines du tout premier model humain Originel? C’est ce...

Documentaire Modification du génome humain Est-il possible de modifier notre patrimoine génétique ? La science a connu des avancées majeures, telles que le séquençage...

Documentaire La théorie de Darwin Les théories de l’évolution de Charles Darwin sont dans ce film au banc d’essais, car elles sont aujourd’hui mises...