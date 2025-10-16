Pendant des siècles, la couleur de la peau a été utilisée pour définir les races, les appartenances et hiérarchiser les peuples. Mais la science prouve aujourd’hui que ces distinctions sont dénuées de fondement. À travers les travaux de l’anthropologue Nina Jablonski et des chercheurs du monde entier, ce film révèle comment la couleur de la peau est une adaptation naturelle au soleil, à l’environnement et à la survie. En retraçant cette histoire scientifique et humaine, Une question de couleur démonte les préjugés raciaux et replace la diversité au cœur de l’évolution humaine.
Réalisation : Franco Di Chiera