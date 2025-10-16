Ressources Dans la même catégorie

Conférence Le génétique équine et les pédigrées Spécialiste des croisements de pur-sang, Thierry Grandsir (DNA) a réalisé une intervention sur la Génétique Equine et les analyses...

Documentaire Darwin express – Les nouveaux défis de l’évolution Du bush australien aux rives des grands lacs canadiens en passant par les prairies françaises, les dernières découvertes des...

Conférence Manipuler l’ADN à l’échelle de la molécule unique Ouvrir et fermer à volonté une molécule d’ADN comme une fermeture éclair avec une précision de quelques bases ?...

Conférence Après Darwin : retour sur la théorie de l’évolution La présentation par Darwin de la théorie de l’évolution représente une des plus grandes étapes de notre compréhension du...

Documentaire La science peut prédire nos maladies ? (test génétiques, mutations…) La science moderne, en particulier les avancées en génétique, permet aujourd’hui de prédire certaines maladies avec un degré de...

Podcast C’est quoi ça, l’épigénétique ? D’où vient cette cette notion de biologie qui réconcilie génétique et embryologie ? Qu’est-ce que nous lèguent nos aïeux ? Quel...

Documentaire Comprendre les origines de l’Homme L’histoire de l’être humain commence il y a 7 millions d’années, lors de la séparation des lignées de l’Homo...

Conférence Les virus dans l’évolution du vivant La génétique classique fonde l’hérédité sur les concepts de génotype et de phénotype. Dans les années 70, la biologie moléculaire...

Documentaire Génétique : pourquoi ressusciter des mammouths ? L’Homme pourrait bientôt réussir à ressusciter le mammouth laineux. Il pourrait d’ailleurs faire réapparaître d’autres espèces disparues ou en...

Documentaire Vous reprendrez bien du clone ? Depuis la naissance de la brebis Dolly, premier animal cloné en 1997, la duplication à l’identique des animaux n’est...

Documentaire Ce que mes gènes disent de moi Nos vies sont-elles prédestinées dès la naissance ? Le matériel génétique supplante-t-il le rôle de l éducation sur nos...

Documentaire L’évolution de l’espèce humaine – L’homme préhistorique L’histoire évolutive des homininés est le processus évolutif conduisant à l’apparition des humains anatomiquement modernes. Elle est centrée sur...

Documentaire Jeunesse éternelle, déja possible ? La quête de l’immortalité, est un documentaire scientifique qui s’intéresse à la découverte dans l’ADN d’un simple organisme de...

Conférence L’évolution des espèces Il y a des libellules géantes dans le charbon, les serpents ont en réalité des pattes et de l’eau...

Documentaire Les nouveaux secrets de notre hérédité Pourquoi une abeille devient-elle reine plutôt qu’ouvrière ? Pourquoi deux vrais jumeaux sont-ils parfois si différents ? L’alimentation, les...

Documentaire Cloner le mammouth Une équipe internationale de scientifiques se rend au coeur de la Sibérie à la recherche de l’ADN de mammouths...

Article C’est quoi, au fond, l’ADN ? Depuis la découverte de sa structure en 1953, l’acide désoxyribonucléique, plus couramment connu sous son acronyme ADN, est devenu...

Conférence Les problèmes éthiques associés à la modification des organismes par la technologie La modification des organismes à l’aide de la technologie suscite une variété de préoccupations éthiques complexes. Les avancées dans...

Documentaire L’homme contre le singe Qu’est-ce qui différencie l’homme du chimpanzé ou du bonobo : pas grand-chose, puisqu’il partage plus de 98% de son...