Conférence Les virus dans l’évolution du vivant La génétique classique fonde l’hérédité sur les concepts de génotype et de phénotype. Dans les années 70, la biologie moléculaire...

Conférence Révélations sur la reproduction : Pierre-Henri Gouyon déconstruit les croyances La reproduction est un pilier de l’évolution, mais elle est souvent mal comprise. Faut-il vraiment être « le plus...

Article 4 infos insolites sur l’ADN humain L’ADN, ce code biologique qui définit chaque être vivant, cache bien des secrets fascinants. Bien que nous en entendions...

Conférence ADN superstar ou superflic ? En soixante ans d’existence, l’ADN s’est échappé des laboratoires de génétique pour devenir un acteur essentiel des séries télévisées...

Article L’épigénétique : comment notre environnement influence nos gènes L’épigénétique, une discipline en pleine expansion, bouleverse notre compréhension de la biologie humaine. Contrairement à la génétique traditionnelle qui...

Documentaire L’adaptation humaine, une question de gènes ? Comment notre espèce pourrait-elle évoluer en fonction des environnements de demain ? Un voyage au cœur de la génétique...

Conférence Nous sommes tous métisses, notre histoire vue par l’ADN ancien Perle Guarino-Vignon nous invite à découvrir comment la paléogénétique a pu lever le voile sur les mouvements, les migrations...

Conférence Comportement, mémoire : ce que devoile l’épigénétique L’environnement a une influence capitale sur notre vie : certains événements peuvent laisser des marques biochimiques sur notre ADN...

Documentaire La couleur de notre peau, l’évolution de la génétique Durant des centaines d’années, la couleur de la peau humaine a été utilisée comme témoin de la race à...

Conférence Que nous apprend la recherche génétique sur l’autisme? Si les scientifiques soupçonnent depuis longtemps la génétique de jouer un rôle majeur dans l’apparition des troubles du spectre...

Documentaire Modification du génome humain Est-il possible de modifier notre patrimoine génétique ? La science a connu des avancées majeures, telles que le séquençage...

Documentaire C’est pas sorcier – Nouvelles thérapies : l’espoir est dans la cellule On estime à plus de 6 000 le nombre de maladies d’origine génétique. Mais grâce aux progrès de la...

Conférence Darwin : la théorie de l’évolution et la génétique humaine Les Mardis de l’Espace des sciences avec Pierre-Henri Gouyon, Directeur du Laboratoire Ecologie Systématique Evolution à Université de Paris...

Documentaire C’est pas sorcier – Des hommes de toutes les couleurs Fred et Jamy partent au Musée de l’Homme à la recherche de notre ancêtre et interviewent le généticien André...

Conférence La génétique du peuplement de l’Europe depuis l’âge des glaces L’étude de l’ADN préservé dans les fossiles d’individus du passé a révolutionné la vision de l’évolution de notre espèce...

Documentaire L’adam scientifique Pouvons-nous réellement sur une base de millions d’ADN confondus, remonter aux origines du tout premier model humain Originel? C’est ce...

Documentaire L’ADN, nos ancêtres et nous Si nos différences physiques sautent aux yeux, la science a prouvé que deux individus pris au hasard sur la...

Documentaire L’Esprit Sorcier – La révolution génomique Prédire une maladie avant qu’elle ne se déclare, façon Minority Report ? C’est un des enjeux de la génomique,...

Documentaire Un enfant à la carte Aujourd’hui, la technologie permet de déterminer à l’avance certains traits et particularités de son enfant. Au Danemark notamment, les...