L’histoire de l’être humain commence il y a 7 millions d’années, lors de la séparation des lignées de l’Homo sapiens et du chimpanzé.
La génétique classique fonde l’hérédité sur les concepts de génotype et de phénotype. Dans les années 70, la biologie moléculaire...
La reproduction est un pilier de l’évolution, mais elle est souvent mal comprise. Faut-il vraiment être « le plus...
L’ADN, ce code biologique qui définit chaque être vivant, cache bien des secrets fascinants. Bien que nous en entendions...
En soixante ans d’existence, l’ADN s’est échappé des laboratoires de génétique pour devenir un acteur essentiel des séries télévisées...
L’épigénétique, une discipline en pleine expansion, bouleverse notre compréhension de la biologie humaine. Contrairement à la génétique traditionnelle qui...
Comment notre espèce pourrait-elle évoluer en fonction des environnements de demain ? Un voyage au cœur de la génétique...
Perle Guarino-Vignon nous invite à découvrir comment la paléogénétique a pu lever le voile sur les mouvements, les migrations...
L’environnement a une influence capitale sur notre vie : certains événements peuvent laisser des marques biochimiques sur notre ADN...
Durant des centaines d’années, la couleur de la peau humaine a été utilisée comme témoin de la race à...
Si les scientifiques soupçonnent depuis longtemps la génétique de jouer un rôle majeur dans l’apparition des troubles du spectre...
Est-il possible de modifier notre patrimoine génétique ? La science a connu des avancées majeures, telles que le séquençage...
On estime à plus de 6 000 le nombre de maladies d’origine génétique. Mais grâce aux progrès de la...
Les Mardis de l’Espace des sciences avec Pierre-Henri Gouyon, Directeur du Laboratoire Ecologie Systématique Evolution à Université de Paris...
Fred et Jamy partent au Musée de l’Homme à la recherche de notre ancêtre et interviewent le généticien André...
L’étude de l’ADN préservé dans les fossiles d’individus du passé a révolutionné la vision de l’évolution de notre espèce...
Pouvons-nous réellement sur une base de millions d’ADN confondus, remonter aux origines du tout premier model humain Originel? C’est ce...
Si nos différences physiques sautent aux yeux, la science a prouvé que deux individus pris au hasard sur la...
Prédire une maladie avant qu’elle ne se déclare, façon Minority Report ? C’est un des enjeux de la génomique,...
Aujourd’hui, la technologie permet de déterminer à l’avance certains traits et particularités de son enfant. Au Danemark notamment, les...
Les progrès scientifiques de ces dernières décennies laissent entrevoir des possibilités telles que les vieux rêves des auteurs de...
