Documentaire

Et si la recréation des dinosaures devenait possible ? Un pari impossible ? Pas nécessairement… Dans des laboratoires aux États-Unis et au Japon, des chercheurs tentent de ressusciter des espèces disparues depuis des millénaires : dinosaures, mammouths et hommes de Néandertal.En récupérant des protéines vieilles de plusieurs millions d’années et en croisant les gènes d’animaux comme le poulet ou l’alligator, ils explorent des horizons scientifiques fascinants. Mais à quel prix ? Que risquons-nous en défiant ainsi les lois de l’évolution ?Plongez dans cette enquête captivante qui confronte les découvertes scientifiques aux rêves les plus fous des écrivains de science-fiction.