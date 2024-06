Conférence

L’étude de l’ADN préservé dans les fossiles d’individus du passé a révolutionné la vision de l’évolution de notre espèce ainsi que du peuplement de l’Europe. L’histoire de l’Homo sapiens au cours des derniers 50 000 ans en Europe et en Asie, sa rencontre avec les Néanderthaliens, l’adaptation à des nouveaux environnements, la transition du style de vie des chasseurs-cueilleurs aux agriculteurs ont tous laissé des traces dans les génomes des individus des époques correspondantes dont ils étaient témoins. A travers l’analyse de ces génomes, la paléogénomique retrace de plus en plus cette histoire et contribue ainsi à une meilleure compréhension de nous-mêmes.