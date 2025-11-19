Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Génétique : pourquoi ressusciter des mammouths ? L’Homme pourrait bientôt réussir à ressusciter le mammouth laineux. Il pourrait d’ailleurs faire réapparaître d’autres espèces disparues ou en...

Article Comment la génétique redéfinit la notion d’identité humaine La génétique a toujours fasciné par sa capacité à révéler les mystères cachés dans notre ADN. Aujourd’hui, elle ne...

Podcast Sensibles par nature Sans les croisements de petits pois réalisés par Gregor Mendel, nous aurions eu beaucoup de difficultés à comprendre les...

Documentaire Comment la science va nous permettre de tout soigner Faire marcher un paraplégique, réactiver un bras inerte, remplacer une jambe perdue : aujourd’hui, la technologie fait des prouesses...

Podcast Pourquoi nous n’avons pas tous la même couleur de peau Nous, Homo sapiens, partageons une même origine : l’Afrique, où nos ancêtres avaient la peau foncée. Aujourd’hui, du beige...

Documentaire Couleur de peau : ce que la science révèle enfin Pendant des siècles, la couleur de la peau a été utilisée pour définir les races, les appartenances et hiérarchiser...

Conférence Le génétique équine et les pédigrées Spécialiste des croisements de pur-sang, Thierry Grandsir (DNA) a réalisé une intervention sur la Génétique Equine et les analyses...

Documentaire Darwin express – Les nouveaux défis de l’évolution Du bush australien aux rives des grands lacs canadiens en passant par les prairies françaises, les dernières découvertes des...

Conférence Les problèmes éthiques associés à la modification des organismes par la technologie La modification des organismes à l’aide de la technologie suscite une variété de préoccupations éthiques complexes. Les avancées dans...

Documentaire Évoluons-nous vers une nouvelle espèce ? S’il ne fait aucun doute qu’homo sapiens est l’espèce la plus avancée sur cette planète, l’être humain a-t-il pour...

Documentaire Le gène du guerrier Une nouvelle méthode scientifique tente de prouver une découverte aussi fantastique que terrifiante : un de nos gènes semblerait...

Documentaire C’est pas sorcier – Les maladies génétiques On estime à plus de 6 000 le nombre de maladies d’origine génétique. Grâce à la recherche, on peut...

Documentaire Charles Darwin: l’aumonier du diable? \r

Qui était vraiment Charles Darwin ? Pour en savoir plus sur ce scientifique si controversé, ce documentaire propose de...

Documentaire Les pêcheurs d’ADN À Dinard en Bretagne, une mission scientifique donne le top départ d’un ambitieux programme de recherche intitulé ATLASea. Il...

Documentaire Dolly, la brebis qui a changé le monde Le 23 février 1997, le monde entier découvre Dolly, la première brebis « clonée », conçue à partir d’une cellule prélevée...

Conférence Comportement, mémoire : ce que devoile l’épigénétique L’environnement a une influence capitale sur notre vie : certains événements peuvent laisser des marques biochimiques sur notre ADN...

Conférence Migrations humaines et métissages génétiques : ce que l’ADN révèle de notre espèce Mais comment les généticiens parviennent-ils à décrypter dans l’ADN des populations d’aujourd’hui les grandes étapes de notre histoire des...

Conférence La conquête du cheval : un voyage génétique à travers le temps La domestication du cheval est un moment clé dans l’histoire humaine, marqué par une transformation radicale dans les dynamiques...

Documentaire La science peut prédire nos maladies ? (test génétiques, mutations…) La science moderne, en particulier les avancées en génétique, permet aujourd’hui de prédire certaines maladies avec un degré de...