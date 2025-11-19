Les tests génétiques se sont démocratisés. Aujourd’hui, il est assez simple de faire un test de filiation pour vérifier le lien avec nos parents biologiques mais plus étonnant, il est également possible de savoir où vivaient nos ancêtres il y a mille ans. L’interprétation de notre génome nous en dit beaucoup sur nos origines mais que dit-il vraiment de nous ?