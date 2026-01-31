Documentaire

La sélection naturelle a produit ce qui existe aujourd’hui sur notre planète. Mais nous ne dépendons plus des limites de la biologie. Aujourd’hui, nous pouvons lire et écrire l’ADN, manipuler des systèmes biologiques, et faire évoluer l’évolution.

Vincent Martin, professeur en génomique et génie microbien à l’Université de Concordia à Montréal, nous entraîne dans l’immensité canadienne à bord de son traîneau. L’Homme a appris, il y a bien longtemps, à diriger l’évolution pour contrôler la nature, améliorer son monde. Les chiens de l’attelage sont issus de cette sélection artificielle imposée par l’Homme. Agriculture, élevage, domestication… Aujourd’hui, l’Homme va plus loin. En laboratoire, Vincent accélère le processus de l’évolution pour synthétiser des molécules et produire, par exemple, de la morphine sans cultiver de pavot.

Frances Arnold, professeur de génie chimique, de bio-ingénierie et de biochimie au Caltech, l’Institut de Technologie de Californie, nous fait découvrir les étonnantes espèces animales et végétales qui peuplent la Sierra Nevada. L’évolution peut suivre tellement de chemins différents que la nature ne peut avoir tout essayé…. Alors Frances a appris à croiser des molécules, comme on croise des chiens ou des chats, à recombiner leur ADN et à les faire muter. En explorant les territoires encore inexplorés par la Nature, elle veut produire des molécules aux propriétés inédites, utiles pour l’humanité, plus efficaces que n’importe quelle usine…

George Church, professeur de génétique à la faculté de médecine d’Harvard et responsable du projet Personal Genome, pilier fondateur de la Biologie de Synthèse, a même l’ambition d’écrire un nouvel alphabet de vie. Il fait aussi de la « rétro-évolution ». Grâce à l’ADN, il fouille le passé des espèces anciennes et disparues. La biologie de synthèse permettra-t-elle, par exemple, de récupérer l’ADN du mammouth pour créer des éléphants résistants au froid ?

Aujourd’hui, des ingénieurs, comme Drew Endy, professeur en bio-ingénierie à l’université de Stanford, standardisent les briques de la vie, les assemblent et essayent de nouvelles combinaisons… Exactement comme procéderait un ingénieur en aéronautique pour concevoir le nouveau design d’un avion. Mais ce qui fait la beauté de la biologie, c’est sa complexité, parfois imprévisible. Peut-on alors la réduire à un jeu de lego ou à de mécano ? L’Homme peut-il être l’initiateur, le créateur d’une entité complètement inédite ? Et saura-t-il en être responsable ?

Au château de Frankenstein, Laurie Zoloth, professeur de bioéthique, de sciences humaines médicales et de théologie à l’université Northwestern, interroge cette croyance inébranlable en la technologie, ce pragmatisme qui consiste à construire d’abord, à apprendre au fur et à mesure et à résoudre les problèmes ensuite, en avançant… Le cauchemar de Frankenstein n’est jamais très loin.

Réalisateurs : Charles-Antoine de Rouvre et Jérôme Scemla

© LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE – 2016