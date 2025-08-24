Ressources Dans la même catégorie

Conférence Révélations sur la reproduction : Pierre-Henri Gouyon déconstruit les croyances La reproduction est un pilier de l’évolution, mais elle est souvent mal comprise. Faut-il vraiment être « le plus...

Article 4 infos insolites sur l’ADN humain L’ADN, ce code biologique qui définit chaque être vivant, cache bien des secrets fascinants. Bien que nous en entendions...

Conférence ADN superstar ou superflic ? En soixante ans d’existence, l’ADN s’est échappé des laboratoires de génétique pour devenir un acteur essentiel des séries télévisées...

Article L’épigénétique : comment notre environnement influence nos gènes L’épigénétique, une discipline en pleine expansion, bouleverse notre compréhension de la biologie humaine. Contrairement à la génétique traditionnelle qui...

Documentaire L’adaptation humaine, une question de gènes ? Comment notre espèce pourrait-elle évoluer en fonction des environnements de demain ? Un voyage au cœur de la génétique...

Conférence Nous sommes tous métisses, notre histoire vue par l’ADN ancien Perle Guarino-Vignon nous invite à découvrir comment la paléogénétique a pu lever le voile sur les mouvements, les migrations...

Conférence Comportement, mémoire : ce que devoile l’épigénétique L’environnement a une influence capitale sur notre vie : certains événements peuvent laisser des marques biochimiques sur notre ADN...

Conférence Maladie d’Alzheimer : de nouvelles avancées en génétique Des chercheurs ont récemment identifié de nouveaux gènes associés à la maladie d’Alzheimer, ce qui ouvre de nouvelles perspectives...

Conférence Manipulation de l’embryon humain : les bébés du futur Il s’agit de comprendre les implications des avancées scientifiques, en particulier dans les domaines de la génétique et de...

Documentaire Génétique : l’évolution de notre couleur de peau Durant des centaines d’années, la couleur de la peau humaine a été utilisée comme témoin de la race à...

Conférence L’origine du cheval, un voyage génétique dans le temps Le cheval n’est plus aujourd’hui, dans les pays occidentaux qu’un animal de loisir. Il occupait cependant, hier encore, une...

Documentaire Une apocalypse préhistorique Actuellement la planète est peuplée 6 milliards d’hommes, adaptés à leur environnement. Chaque personne a beau avoir des caractéristiques...

Documentaire Résurrection préhistorique Les progrès scientifiques de ces dernières décennies laissent entrevoir des possibilités telles que les vieux rêves des auteurs de...

Documentaire La seconde vie des dinosaures Des découvertes faites sur des tissus cellulaires d’os de dinosaures et l’avancée en génétique laissent à penser qu’il serait...

Documentaire Moi Jane ! Toi Tarzan ! Les hommes ne perdent pas le nord et les femmes ont une mémoire infaillible. Au-delà des clichés, les différences...

Documentaire ADN pour tous : la foire aux tests Quinze millions de particuliers dans le monde auraient déjà eu recours à des tests ADN, interdits en France. Percer...

Documentaire Génétique : pourquoi ressusciter des mammouths ? L’Homme pourrait bientôt réussir à ressusciter le mammouth laineux. Il pourrait d’ailleurs faire réapparaître d’autres espèces disparues ou en...

Documentaire Les génies de la génétique La science de l’hérédité est née en Europe avec Georges Mendel. Depuis, le Nobel a récompensé de nombreux généticiens,...

Documentaire Notre destin est-il déterminé par notre ADN ? Le futur des humains est-il inscrit dans notre ADN, ou se jouera-t-il sur des exploits individuels ?