La génétique classique fonde l’hérédité sur les concepts de génotype et de phénotype. Dans les années 70, la biologie moléculaire désigne la molécule d’ADN comme seul et unique support de l’hérédité. Elle offre ainsi une solution apparemment satisfaisante au problème de la transmission des caractères. De là, se propage l’idée du «tout génétique». Or, plusieurs phénomènes révèlent que l’expression ou le silence d’un gène ne dépend pas uniquement du code A.T.G.C. de la double hélice mais d’un autre «code» dont les clefs sont transmises de génération en génération. De cette nouvelle donne est né un passionnant domaine de recherche : l’épigénétique.