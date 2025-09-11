Ressources Dans la même catégorie

Conférence Après Darwin : retour sur la théorie de l’évolution La présentation par Darwin de la théorie de l’évolution représente une des plus grandes étapes de notre compréhension du...

Podcast C’est quoi ça, l’épigénétique ? D’où vient cette cette notion de biologie qui réconcilie génétique et embryologie ? Qu’est-ce que nous lèguent nos aïeux ? Quel...

Documentaire Comprendre les origines de l’Homme L’histoire de l’être humain commence il y a 7 millions d’années, lors de la séparation des lignées de l’Homo...

Conférence Les virus dans l’évolution du vivant La génétique classique fonde l’hérédité sur les concepts de génotype et de phénotype. Dans les années 70, la biologie moléculaire...

Conférence Révélations sur la reproduction : Pierre-Henri Gouyon déconstruit les croyances La reproduction est un pilier de l’évolution, mais elle est souvent mal comprise. Faut-il vraiment être « le plus...

Article 4 infos insolites sur l’ADN humain L’ADN, ce code biologique qui définit chaque être vivant, cache bien des secrets fascinants. Bien que nous en entendions...

Conférence ADN superstar ou superflic ? En soixante ans d’existence, l’ADN s’est échappé des laboratoires de génétique pour devenir un acteur essentiel des séries télévisées...

Article L’épigénétique : comment notre environnement influence nos gènes L’épigénétique, une discipline en pleine expansion, bouleverse notre compréhension de la biologie humaine. Contrairement à la génétique traditionnelle qui...

Article C’est quoi, au fond, l’ADN ? Depuis la découverte de sa structure en 1953, l’acide désoxyribonucléique, plus couramment connu sous son acronyme ADN, est devenu...

Documentaire C’est pas sorcier – Le clonage Le plus célèbre des clones, c’est la brebis écossaise Dolly qui est née en 1996. Depuis, on a aussi...

Documentaire Génétique : l’évolution de notre couleur de peau Durant des centaines d’années, la couleur de la peau humaine a été utilisée comme témoin de la race à...

Conférence Comportement, mémoire : ce que devoile l’épigénétique L’environnement a une influence capitale sur notre vie : certains événements peuvent laisser des marques biochimiques sur notre ADN...

Documentaire Modifier le vivant à tout prix : enquête chez les scientifiques La sélection naturelle a produit ce qui existe aujourd’hui sur notre planète. Mais nous ne dépendons plus des limites...

Documentaire C’est pas sorcier – Nouvelles thérapies : l’espoir est dans la cellule On estime à plus de 6 000 le nombre de maladies d’origine génétique. Mais grâce aux progrès de la...

Documentaire Les devins de la médecine : quand les tests génétiques révèlent nos maladies L’anticipation des maladies pourrait-elle changer nos vies ? Un simple test de salive suffit aujourd’hui à décoder notre génome...

Documentaire Moi Jane ! Toi Tarzan ! Les hommes ne perdent pas le nord et les femmes ont une mémoire infaillible. Au-delà des clichés, les différences...

Documentaire Le néandertal en nous : les premiers gènes \r

\r

Le séquençage presque intégral du génome de l’homme de Neandertal amorce un tournant décisif dans notre connaissance de l’espèce...

Conférence Migrations humaines et métissages génétiques : ce que l’ADN révèle de notre espèce Mais comment les généticiens parviennent-ils à décrypter dans l’ADN des populations d’aujourd’hui les grandes étapes de notre histoire des...

Conférence La conquête du cheval : un voyage génétique à travers le temps La domestication du cheval est un moment clé dans l’histoire humaine, marqué par une transformation radicale dans les dynamiques...