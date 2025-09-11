La science moderne, en particulier les avancées en génétique, permet aujourd’hui de prédire certaines maladies avec un degré de précision de plus en plus élevé. Cette capacité repose principalement sur l’étude du génome humain, c’est-à-dire l’ensemble du matériel génétique contenu dans nos cellules. Chaque individu porte dans son ADN une série de variations génétiques, parfois mineures, mais qui peuvent influencer sa vulnérabilité à certaines pathologies.