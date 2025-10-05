Documentaire

Du bush australien aux rives des grands lacs canadiens en passant par les prairies françaises, les dernières découvertes des biologistes rebattent les cartes de la science de l’évolution.

Introduit dans le Queensland en 1935 par des agronomes afin de lutter contre les parasites de la canne à sucre, le crapaud buffle s’est bien acclimaté à son nouvel environnement. Mieux : en quelque 80 générations, il a non seulement prospéré dans tout le nord de l’Australie, mais aussi développé une vélocité et une endurance bien supérieures à celles de ses anciens congénères originaires d’Amérique du Sud. Au Canada, trois décennies ont suffi pour que des petits poissons, les épinoches, changent de physionomie après avoir été expérimentalement déplacés d’un habitat naturel à d’autres. Exposés en laboratoire aux molécules marquant la présence d’un prédateur (l’écrevisse), les petits escargots aquatiques de l’espèce Physa acuta montrent des transformations morphologiques encore plus rapides : en une semaine, l’ouverture de leur coquille s’est davantage réduite et épaissie que celle des escargots n’ayant pas été soumis à l’expérience. Pour s’adapter au déclin d’insectes pollinisateurs, essentiels à sa reproduction, la Viola arvensis, une espèce de pensée sauvage des prairies françaises, a évolué, quant à elle, vers l’autofécondation…

Accélération

Au Mozambique, des éléphants naissent sans défenses pour échapper aux braconniers. À Porto Rico, les pattes de certains lézards se sont élargies pour mieux résister aux tempêtes qui s’intensifient… Partout, les chercheurs l’observent : l’évolution rapide peut se produire non pas en milliers d’années, mais en quelques générations, parfois même en quelques jours seulement. Si, au XIXe siècle, le théoricien de l’évolution et de la sélection naturelle Charles Darwin n’a pas perçu ce phénomène, c’est qu’une pièce essentielle du puzzle lui manquait : la découverte et le décryptage de la structure de l’ADN, qui a permis d’ouvrir un nouveau chapitre dans ce domaine. Auprès de chercheurs de pointe à travers le monde, le documentaire d’Elena Sender (biologiste de formation) et Luc Marescot (700 requins dans la nuit) présente avec pédagogie des mécanismes de l’évolution encore méconnus : gènes sauteurs, épigénétique, plasticité phénotypique… Des découvertes fascinantes qui bouleversent notre vision de l’évolution et montrent les capacités du vivant à s’adapter aux changements à une vitesse stupéfiante.

Documentaire d’Elena Sender et Luc Marescot (France, 2025, 53mn) – disponible jusqu’au 10/12/2025