Documentaire

Depuis 2004, la mortalité routière a baissé, mais 14 personnes meurent encore chaque jour sur les routes de France. Qu’ils soient responsables ou victimes, les jeunes sont souvent mis en cause dans les accidents mortels. Plus de 5000 familles ont été brisées l’an dernier par le décès d’un proche sur la route. Zone Interdite enquête sur les conséquences de cette violence routière. Qui recherche les chauffards en cas d’accident ? Comment se déroulent les procès ? Comment s’évaluent les indemnisations ? A Paris, 80 policiers enquêtent sur les accidents graves qui surviennent dans la capitale et sur le périphérique. Nous avons suivi pendant plusieurs semaines leur travail de précision, qui détermine l’éventuelle mise en cause d’une personne et les suites judiciaires de l’affaire. Les chauffards sont de plus en plus considérés comme des délinquants par la justice. Comment se déroule un procès de la violence routière ? A l’issue du procès, il faut indemniser les victimes. Comment évalue-t-on le montant du préjudice ? Nous avons suivi des familles confrontées à un retard ou à un conflit d’indemnisation. Documentaire réalisé par Meriem Lay.