Documentaire

Sur les 30 millions de cartes nationales d’identité actuellement en circulation en France, 10% ont été délivrées sous de fausses identités. Selon une récente etude du CREDOC, l’usurpation d’identité toucherait sur notre territoire plus de 210 000 francais chaque année, soit un chiffre plus important que les cambriolages à domicile ou les vols de voiture. Sur l’ensemble de ces victimes, 15% d’entre elles ont été interdits bancaires, 13% assignées en justice et 10% déclarent être tombées gravement malade. Face à cette réalité, les usurpés sont bien souvent incompris et livrés à eux mêmes dans leur lutte quotidienne pour prouver leur identité… Au cours de notre enquête, nous avons suivi Manuel, Sami, Loïc-Xavier et Max, quatre francais victimes d’usurpation d’identité. Un documentaire de Rémi Delescluse