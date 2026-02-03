On appelle ça des rasso. Des rassemblements illégaux de voitures avec des démonstrations de vitesse et de dérapages. Ils...
Deuxième ville de France, Marseille est connue pour sa douceur de vivre, mais aussi pour sa flambée de la...
Marion Bouchard, 21 ans, une jeune femme, jolie, souriante, très amoureuse. A l’hiver 2012, sa famille, ses amis se...
Un aperçu intense du quotidien des forces de l’ordre, de la Gendarmerie Nationale à la Police Municipale.
Je suis passé d’ennemi public n°1 à star de rue.
Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République française, a vu ses pourvois en Cassation rejetés dans l’affaire Bismuth, confirmant...
L’ autoroute Paris – Bordeaux est l’un des axes les plus empruntés de France. 540 kilomètres : c’est la...
Alors que plus de 25 millions de vélos circulent en France, les tensions explosent : agressions, insultes, infractions… Les...
Une plongée dans l’univers, très fermé, des cartels de la drogue, à la découverte de la nouvelle arme secrète...
Le mode opératoire de Gary Ridgway consistait à avoir des relations sexuelles avec ses victimes, les étrangler et de...
L’incroyable affaire du banquier Edouard Stern et de son amante.
Mme Victoria, un squelette que l’on a retrouvé sur un terrain de l’hôpital Royal Victoria à Montréal. Un squelette...
En février 1996, le millionnaire Frank Black du New Jersey prend l’avion pour la Floride pour conclure une vente...
Tous les jours les trafiquants usent de différentes méthodes pour acheminer leur colis partout en France. Pour faire face...
En juin 2003, plusieurs personnes signalent la disparition de Nadine Chabert au commissariat de Fos sur Mer. Son mari...
Plus de 200 000 Français subissent une usurpation d’identité chaque année ! Des situations cauchemardesques pour certains. Patrick se...
A quoi peut bien servir un tribunal de province ? C’est pour répondre à cette question que pendant 3...
Au tribunal pour enfants de Créteil, les prévenus ont entre 13 et 17 ans et sont souvent multirécidivistes. Marie-Ange...
Plongée au cœur des nuits sous tension à Lille, capitale des Hauts-de-France. Entre rixes, trafics, agressions et fêtes clandestines,...
Tribunal d’Amiens. En ce lundi 14 novembre 2016, la salle d’audience est comble. Il faut dire que l’affaire qui...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site