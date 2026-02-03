Christian Poucet, 45 ans, syndicaliste virulent et dérangeant, candidat éphémère à l’élection présidentielle. A l’hiver 2001, il est abattu dans son bureau. Une exécution digne de la mafia, les pistes sont nombreuses : vengeance sentimentale, dettes de jeu, argent sale.
