Incontournable pendant près de 50 ans, excentrique comme seuls savent l’être les Anglais, Jimmy Savile s’était bâti l’image d’un...
Plus de 1000 détenus sont incarcérés en France pour radicalisation ou apologie du terrorisme islamiste. Pour la première fois,...
Des centaines de milliers d’automobilistes utilisent l’autoroute A15, le terrain d’action des CRS7, la police d’autoroute d’Ile-de-France. 130 policiers...
Le 15 juillet 2010, la petite commune de Saint-Galmier dans la région de Saint Etienne est sous le choc...
Les gendarmes de Moselle ont mené une opération exceptionnelle pour démanteler un gang de cambrioleurs particulièrement actif. L’enquête a...
1er décembre 2005, vers 16h, c’est le geste d’une femme désespérée que découvrent les policiers du commissariat de Neuilly....
La Gendarmerie nationale est un pilier essentiel des forces de sécurité en France, avec une réputation en tant que...
Josiane Desteuque, 49 ans, divorcée, un caractère parfois entier. A l’été 2009, elle disparait de chez elle, dans un...
Chaque année, plusieurs centaines de milliers de cambriolages sont recensés en France. Aujourd’hui, une nouvelle technique se répand de...
Jean-Bernard Wiktorska, dont le corps avait été découvert sur son banc de musculation le 14 juillet 1995, un haltère...
Simple assistante au sein de Cryospace, une entreprise spécialisée dans la construction des réservoirs des fusées Ariane, Laurence a...
A Paris les personnes placées en garde à vue sont amenées à l’unité médico-judiciaire de l’hôpital de l’Hôtel Dieu...
Pendant quelques jours, nous avons observé leur vie, leur engagement et vocation au service des autres. Destination Nîmes :...
Environ 100 000 Gendarmes veillent sur la sécurité de la moitié des Français et surveillent 95 % du territoire....
Elliot Rodger, le fils d’un réalisateur hollywoodien, est l’auteur d’une fusillade près de Santa Barbara, en Californie…
Le 16ème arrondissement de Paris, connu pour être un quartier chic, est aussi celui qui connaît un nombre élevé...
Trois prisons russes ouvrent leurs portes à une équipe de tournage. Au coeur d’un complexe de haute sécurité dans...
Chaque année, les experts français du BEA (Bureau d’enquêtes et d’analyses) traitent 400 enquêtes. Une équipe de femmes et...
Au cœur de la riposte policière au Brésil, dans la ville de Natal, l’une des plus violentes du pays,...
Six hommes fichés au grand banditisme se racontent dans « Braqueurs »/ Le grand banditisme, des millions d’euros volés...
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