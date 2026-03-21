Travaux forcés, chaînes aux pieds, uniforme rayé… Cela ressemble presque à un goulag mais c’est une prison aux Etats-Unis, en plein cœur de l’Arizona. A l’origine de cet établissement pénitentiaire Joe Arpaio, un shérif aux méthodes radicales qui a fait de la prison de son comté un camp de travail forcé et applique la tolérance zéro.