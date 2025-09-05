Stéphanie, une femme shérif qui ne fait pas dans la dentelle
Un business illégal où on les traite comme des chiens
Violences, trafic, vols, agressions… dans l’un des plus grands commissariats de France, policiers et enquêteurs s’activent jour et nuit...
Jeudi 14 décembre 2017, 16h00, au collège Christian Bourquin de Millas dans les Pyrénées-Orientales, l’heure de la fin des...
Magali Blandin, mère de famille, quatre enfants. Une femme en danger, molestée, humiliée par un mari bien sous tous...
En 2000, la France est captivée par une affaire judiciaire complexe et médiatique : la disparition de Suzanne Viguier...
Avec un butin estimé à plus de 2 millions de dollars en bijoux, Doris Payne a été emprisonnée en...
Préparez-vous, car nous allons faire déferler sur vous une vague, que dis-je un tsunami de connaissances ce soir !
Les supermarchés deviennent des cibles fréquentes de braquages, posant un défi croissant aux policiers de la brigade de sûreté...
La police de Saint-Denis est en alerte alors qu’une brigade se rend au petit matin à l’appartement d’un suspect...
La prison de Cook County, dans l’Illinois, a été pointée du doigt dans des rapports en raison de la...
Argelès-sur-Mer, son port et ses plages sont, dès l’été, envahies par les touristes qui se répartissent entre les 52...
Ce documentaire aborde des sujets sensibles liés à l’enfance, potentiellement des questions de maltraitance, d’abus ou d’exploitation des enfants.
La ville de Libourne est aux prises avec des problèmes de sécurité. Depuis 2012, elle a été désignée comme...
Pendant dix-sept ans, la police s’est perdue en conjectures sur les meurtres du quartier de la gare. Confondu en...
En Guyane, Thierry va recevoir le coup de fil tant attendu de la part de son indic qui va...
Plus de 1000 détenus sont incarcérés en France pour radicalisation ou apologie du terrorisme islamiste. Pour la première fois,...
Le gang des postiches est une célèbre équipe de braqueurs et casseurs qui opéra à Paris entre 1981 et...
La situation dégénère à la piscine municipale, et le SAMU ainsi que les pompiers sont appelés en urgence pour...
Enfant et prison, deux mots antinomiques. Autour de l’enfant, on imagine des rires, de la lumière, autour de la...
