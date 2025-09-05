Un business illégal où on les traite comme des chiens
Violences, trafic, vols, agressions… dans l’un des plus grands commissariats de France, policiers et enquêteurs s’activent jour et nuit...
Jeudi 14 décembre 2017, 16h00, au collège Christian Bourquin de Millas dans les Pyrénées-Orientales, l’heure de la fin des...
Magali Blandin, mère de famille, quatre enfants. Une femme en danger, molestée, humiliée par un mari bien sous tous...
En 2000, la France est captivée par une affaire judiciaire complexe et médiatique : la disparition de Suzanne Viguier...
Avec un butin estimé à plus de 2 millions de dollars en bijoux, Doris Payne a été emprisonnée en...
Préparez-vous, car nous allons faire déferler sur vous une vague, que dis-je un tsunami de connaissances ce soir !
Dans les rues de la capitale, les deux roues sont de plus en plus nombreux et leur conduite souvent...
Des brebis, des vaches, des veaux abattus dans les champs : depuis un an, des dizaines d’éleveurs ont la...
En 1996, Manuela Bartel, une jeune Allemande, fugue en Grande-Bretagne pour se joindre à une communauté gothique et participer...
Ce matin, la police de Roubaix reçoit une lettre anonyme dénonçant un individu. Après l’avoir mis sur écoute pendant...
Éric Borel est un tueur à la chaîne qui, à l’âge de 16 ans, a assassiné sa famille à...
Une enquête incroyable commence pour la police de Lille. De nombreux suspects sont impliqués dans un vol de grande...
Le marché de la sécurité privée est en plein essor. Prévention, surveillance, on compte 156 000 agents privés, désormais...
Chaque année, les touristes affluent sur la Côte d’azur. La région voit à elle seule, sa population multipliée par...
Gary Ridgway est sans doute le plus grand serial killer de tous les temps. Si tant est que ça...
Maryline et Brigitte, des piliers de la brigade des moeurs, reçoivent un coup de fil très inquiétant. A l’hôpital,...
Bande organisée ou voleur isolé, à Lille, le nombre de cambriolage a augmenté de presque 30%. Face à l’explosion...
Les ados sont de plus en plus nombreux derrière les barreaux. Que faire de ces jeunes qui ont commis...
Des membres de la criminalité organisée aux professionnels libéraux, en passant par les commerçants et les artisans, la lutte...
