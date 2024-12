Documentaire

Scooter, moto, vélo, il y en a de plus en plus dans les centres-villes. Plus rapide, moins cher et parfois plus écolo, ils sont aussi plus fragiles. Dangereux surtout pour eux-mêmes mais aussi pour les autres. La plupart d’entre eux ne respectent pas les règles, souvent par inconscience du danger. Sens interdit, excès de vitesse, voies de bus, slalom entre les files, les deux-roues prennent beaucoup de risques. Enquête sur un phénomène qui ensanglante le bitume des villes. Documentaire réalisé par Isabelle Cottenceau, montage de Vincent Liger