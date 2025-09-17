Podcast

14 janvier 1978, vers trois heures du matin : Nita, après avoir passé une agréable soirée avec son petit ami, s’apprête à regagner sa chambre dans le bâtiment Chi Omega de l’université de Floride. 39 jeunes femmes y vivent dans un cadre sécurisé. La seule règle d’application est la suivante : pas d’hommes.

Elle remarque que la porte d’entrée habituellement verrouillée par un code est curieusement ouverte. Soudain, au-dessus de sa tête, elle perçoit des bruits de pas lourds, vraisemblablement masculins. Arrivée au pied des escaliers, elle compte bien choper le malfrat. Elle n’a pourtant pas le temps de réagir quand ce qu’elle imagine être un cambrioleur cagoulé la croise et manque de la renverser. Une bûche de bois à la main, il traverse l’entrée de la sororité à vive allure avant de disparaître.

La jeune femme pense réveiller l’intendante mais dans le couloir, elle croise l’une de ses amies, Karen. En sang et en pleurs, elle implore Nita de faire évacuer les lieux. Un homme vient d’attenter à sa vie. Ni une ni deux, les alarmes de la résidence sont déclenchées et la police est prévenue. L’horreur qu’ils découvrent est indicible. Dans la chambre numéro 8, Kathy est assise, le visage en sang et le crâne fracassé. Néanmoins vivante, elle tient tout bas des propos incohérents. En effet, sa mâchoire est brisée, et certaines de ses dents gisent sur la moquette. En parcourant les pièces les unes après les autres, la police trouve deux tuées, Margaret Bowman et Lisa Levy. Dans la chair de cette dernière est plantée l’empreinte dentaire de son agresseur, visiblement poussé par une pulsion bestiale d’envie de mordre. Margaret, elle, a été étranglée à l’aide d’un bas de nylon. Son cou est très abîmé.

Cet homme qui vient de s’enfuir dans l’obscurité s’appelle Ted Bundy. Il est encore inconnu en Floride. Ted Bundy semble en effet insaisissable. Il n’a pas l’apparence d’un tueur sanguinaire : c’est un homme normal, charismatique, qui semble avenant et un poil timide. Mais derrière ce voile se cache un monstre effroyable.

Ses deux premières victimes ? Elles ont fait sa malencontreuse rencontre quatre ans plus tôt. Elles s’appellent Karen Sparks et Lynda Healy. Pour agresser la première, Ted a crocheté la serrure de son domicile dans la nuit du 3 au 4 janvier 1974. La jeune femme dort, et c’est dans l’obscurité la plus totale qu’elle est littéralement massacrée. Ses colocataires ne la retrouvent que le lendemain soir : Karen, tuméfiée, gît nue sur son lit, une barre de fer enfoncée dans ses orifices génitaux. Elle respire encore et restera une semaine dans le coma, gardant des séquelles physiques et psychologiques très importantes dont une amnésie totale. La deuxième est tuée trois semaines plus tard. Le 31 janvier 1974, elle est retrouvée au petit matin par une colocataire. Le matelas est imbibé de sang sous des draps soigneusement pliés, des vêtements sont retrouvés eux aussi ensanglantés. L’assassin est si méticuleux qu’il est allé jusqu’à changer les draps de son lit. Et après avoir massacré sa victime, il est allé l’enterrer dans l’arrière-pays.

À l’été 73, il retrouve son premier amour alors qu’il s’est engagé politiquement auprès d’un élu du parti Républicain. Elle tombe amoureuse de lui cette fois, conquise par son évolution depuis leur première séparation. Mais alors que tout semble bien se passer entre eux, d’un coup net, il coupe les ponts avec elle.

Cette rupture qu’il a lui-même provoquée coïncide, en janvier 1974, avec l’explosion des agressions qu’il commet, et la période à laquelle il signe son premier meurtre sur la pauvre Lynda Healy. Du moins, on l’imagine. En effet, l’un des plus grands mystères de l’affaire Bundy réside dans le fait qu’il est particulièrement difficile de quantifier et dater tous les assassinats qu’il a pu perpétrer. Le tueur lui-même s’est employé à brouiller les pistes, donnant plusieurs versions, évoquant parfois même un meurtre ayant eu lieu à Seattle en 1972…