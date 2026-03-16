En France, 800.000 personnes sont victimes d’abus de faiblesse chaque année. Bien souvent, les escrocs sans scrupule connaissent leur victime, dont ils sont un parent, un voisin, un aidant ou un commercial et repèrent vite leur point faible, comme l’âge, l’isolement, la carence affective et toujours la gentillesse… Dans cette série exceptionnelle en 2 épisodes, nous suivrons des victimes, aidées par leurs proches, des avocats, des policiers ou des enquêteurs de la répression des fraudes, en lutte pour faire condamner ces escrocs qui risquent jusqu’à 3 ans de prison et 375000 euros d’amende.