Ressources Dans la même catégorie

Podcast George Reeves : le mystère de la mort de Superman George Reeves, 45 ans, il incarnait Superman à la télévision américaine. Adulé par des millions de téléspectateurs, riche, célèbre...

Article Top 5 des affaires criminelles jamais résolues L’ombre des dossiers classés, communément appelés cold cases, plane sur l’histoire de la justice mondiale comme un rappel constant...

Documentaire Arnaques : enquête sur les abus modernes Un grand nombre de retraités se présentent au commissariat pour signaler des cas d’escroquerie. Les forces de police enquêtent...

Documentaire Arnaques, faux avis : enquête sur les pièges d’Internet Faux avis, influenceurs sans scrupules, deepfakes… à qui peut-on réellement faire confiance lorsque nous choisissons un commerçant, lorsque nous...

Documentaire Douanes : opérations chaudes contre les trafiquants de l’ombre Plongez au cœur d’une vidéo reprenant des opérations d’envergures organisées pour lutter contre le trafic de produits illicites. Planque,...

Documentaire La folie des routes US : un enfer au quotidien Aux États-Unis, la circulation peut rendre les routes périlleuses. Bien que les patrouilles de police s’efforcent de maintenir la...

Documentaire ADN, vidéosurveillance… Comment la police arrête les cambrioleurs Recherche d’ADN, même sur les plus petits cambriolages, assistance de la vidéosurveillance, et auditions pour faire avouer les suspects…Le...

Podcast L’affaire Nadir Sedrati : le dépeceur de l’écluse Nadir Sedrati, beau parleur, escroc, voleur d’identités. Au printemps 99, son ombre se reflète soudain à la surface d’un...

Documentaire Histoire de gangs – Londres (1/2) 2010 : Dans les années 50 et 60, la Pègre anglaise est dominée par les frères jumeaux Ronald et...

Documentaire J’ai traqué Guy Georges Le jour où le serial killer a été arrêté. Guy Georges, surnommé « le tueur de l’Est parisien »,...

Documentaire Police : Nîmes sous surveillance Les policiers de la Police Secours à Nîmes affrontent quotidiennement cambriolages, agressions et autres situations délicates, nécessitant courage, persévérance...

Documentaire Transports en commun sous haute surveillance Enquête dans les coulisses des trains, métro et RER. Empruntés chaque jour par des millions de voyageurs, l’insécurité y...

Documentaire B.T.K, le serial killer de Wichita Dennis Rader, alias BTK est un tueur en série américain qui a assassiné dix personnes entre 1974 et 1991...

Documentaire Trafic chaud : la brigade des transports en guerre contre la délinquance La police enquête sur un réseau de fraude de cartes bancaires dans le métro, un phénomène prenant de l’ampleur...

Documentaire Sécurité routière : le nouveau fléau des chauffards en centre ville C’est l’un des points noirs de la sécurité routière : les accidents en centre-ville. Ils représentent près de 70%...

Documentaire Enlèvement au Kenya : enlèvement au paradis Jusqu’alors, l’île de Lamu dans l’Océan Indien, était considérée comme l’un des derniers paradis sur terre. Nature vierge, plages...

Documentaire L’affaire Bissonnet Jean-Michel Bissonnet qui, à l’énoncé du premier verdict, avait quitté le box en hurlant : « Justice de merde...

Documentaire A Paris, le quotidien d’une bande qui fait la loi dans son quartier « Elles font la une de l’actualité mais ne se dévoilent pas souvent. Les « bandes » de jeunes, qualifiées parfois de...