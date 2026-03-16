George Reeves, 45 ans, il incarnait Superman à la télévision américaine. Adulé par des millions de téléspectateurs, riche, célèbre...
L’ombre des dossiers classés, communément appelés cold cases, plane sur l’histoire de la justice mondiale comme un rappel constant...
Un grand nombre de retraités se présentent au commissariat pour signaler des cas d’escroquerie. Les forces de police enquêtent...
Faux avis, influenceurs sans scrupules, deepfakes… à qui peut-on réellement faire confiance lorsque nous choisissons un commerçant, lorsque nous...
Plongez au cœur d’une vidéo reprenant des opérations d’envergures organisées pour lutter contre le trafic de produits illicites. Planque,...
Aux États-Unis, la circulation peut rendre les routes périlleuses. Bien que les patrouilles de police s’efforcent de maintenir la...
Recherche d’ADN, même sur les plus petits cambriolages, assistance de la vidéosurveillance, et auditions pour faire avouer les suspects…Le...
Nadir Sedrati, beau parleur, escroc, voleur d’identités. Au printemps 99, son ombre se reflète soudain à la surface d’un...
2010 : Dans les années 50 et 60, la Pègre anglaise est dominée par les frères jumeaux Ronald et...
Le jour où le serial killer a été arrêté. Guy Georges, surnommé « le tueur de l’Est parisien »,...
Les policiers de la Police Secours à Nîmes affrontent quotidiennement cambriolages, agressions et autres situations délicates, nécessitant courage, persévérance...
Enquête dans les coulisses des trains, métro et RER. Empruntés chaque jour par des millions de voyageurs, l’insécurité y...
Dennis Rader, alias BTK est un tueur en série américain qui a assassiné dix personnes entre 1974 et 1991...
La police enquête sur un réseau de fraude de cartes bancaires dans le métro, un phénomène prenant de l’ampleur...
C’est l’un des points noirs de la sécurité routière : les accidents en centre-ville. Ils représentent près de 70%...
Jusqu’alors, l’île de Lamu dans l’Océan Indien, était considérée comme l’un des derniers paradis sur terre. Nature vierge, plages...
Jean-Michel Bissonnet qui, à l’énoncé du premier verdict, avait quitté le box en hurlant : « Justice de merde...
« Elles font la une de l’actualité mais ne se dévoilent pas souvent. Les « bandes » de jeunes, qualifiées parfois de...
Chaque été, ils sont des milliers à veiller sur les vacanciers. Sauveteurs, policiers, CRS ou pompiers spécialisés dans le...
En 2004, après la découverte de 19 cadavres dénudés et étrangement disposés dans une forêt de Touraine, la Section...
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