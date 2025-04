Documentaire

Entre mer et montagne, l’autoroute A8 dite « La Provençale ». 213Km entre Aix-en-Provence à la frontière Italienne. Elle passe par les plus belles villes de la côte d’azur. 11 millions de touriste emprunte cette autoroute, c’est la plus fréquentée de France mais aussi l’une des plus dangereuse.