François Légeret, 42 ans à la Noël 2005, l’un des trois enfants d’une riche famille suisse qui vit sur les bords du Léman. On le dit tout aussi mystérieux qu’arrogant. Soupçonné d’avoir tué trois femmes dont sa mère et sa sœur. La justice en est convaincue. Lui va nier, obstinément.