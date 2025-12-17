26 juillet 1988 à la Motte-du-Caire, un petit village des Alpes de Haute-Provence. Céline Jourdan, une fillette de 7...
Même dans les villes les plus tranquilles, des affaires peuvent surgir sans prévenir. À Clermont-Ferrand, Sceaux ou Valenciennes, les...
Quelles sont les missions des agents de la Brav-M apparus en mars 2019 ? Sont-ils le symbole d’une nouvelle...
C’est une des prisons les plus sécurisées de France. Une maison centrale qui accueille essentiellement des criminels. Pendant plusieurs...
Une prof de maths devenue reine de la nuit marseillaise, des soirées arrosées à la Cantinette, une fraude fiscale...
Ce sont des policiers d’élite. Probablement parmi les plus fins limiers au sein de la police nationale. Ils ne...
Suite à une controverse concernant des soins du visage offerts à des détenus à la maison d’arrêt de Toulouse-Seysses,...
Pendant plusieurs mois, on a suivi de l’intérieur une enquête de gendarmerie visant à démanteler un trafic d’épaves de...
Lieutenant de la brigade de recherche de Nancy, Julien est alerté par le jardinier d’un petit hôtel. En désherbant...
En février 2018, l’assassinat du journaliste d’investigation Jan Kuciak et de sa compagne bouleverse la Slovaquie. Saisissant d’intensité, ce...
Dans ce documentaire retrouvez les secrets du bois de Boulogne !
Coral Eugene Watts était un assassin sadique : il a poignardé, pendu, étranglé et noyé au moins 13 femmes....
Le 12 février 2015, un couple de français, Sylvain, marin à la retraite, et Marinette, médecin, sont assassinés par...
En 2006, Jacques Maire, maçon dans la région de Dombasle-sur-Meurthe, est jugé pour l’enlèvement et le meurtre de Nelly...
Avec plus de 32 millions de visiteurs par an venus de province ou du bout du monde, Paris est...
Le soir du 21 août 1933, Baptiste et Germaine Nozière s’inquiètent de ne pas voir rentrer leur fille Violette,...
Son manège aura duré 4 ans ! Eugène Satori, 50 ans et habitant à Dettwiller dans le Bas-Rhin, vient...
Comment un État choisit-il qui punir, comment punir, et pourquoi ? Comparution immédiate pour les mineurs, surveillance algorithmique, justice...
L’affaire Fritzl est un cas d’inceste découvert durant la fin du mois d’avril 2008. À 42 ans, une Autrichienne,...
Jean-Claude Romand, le faux médecin condamné en 1996 à perpétuité pour avoir assassiné sa femme, ses deux enfants et...
