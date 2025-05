Documentaire

Ces derniers mois, les footballeurs sont de plus en plus victimes de braquages. En avril 2021, Di Maria doit quitter précipitamment un match du PSG alors que son domicile venait d’être cambriolé. Pourquoi sont-ils plus visés? Les stars du foot sont-elles victimes de gangs spécialisés? Un braqueur a accepté de témoigner. Il est à l’origine de plusieurs cambriolages et home jacking qui ont visé des joueurs de l’OM entre 2010 et 2014. Une enquête BFMTV de Benoit Sarrade, Etienne Grelet, Marjorie Marciac et Léa Delfolie.