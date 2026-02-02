Ressources Dans la même catégorie

Podcast L’affaire Marion Bouchard Marion Bouchard, 21 ans, une jeune femme, jolie, souriante, très amoureuse. A l’hiver 2012, sa famille, ses amis se...

Documentaire Délinquance urbaine : les forces de l’ordre en première ligne Un aperçu intense du quotidien des forces de l’ordre, de la Gendarmerie Nationale à la Police Municipale.

Documentaire Gendarmerie nationale sur l’A10, l’autoroute de tous les excès L’ autoroute Paris – Bordeaux est l’un des axes les plus empruntés de France. 540 kilomètres : c’est la...

Documentaire Cyclistes en ville : ont-ils vraiment tous les droits ? Alors que plus de 25 millions de vélos circulent en France, les tensions explosent : agressions, insultes, infractions… Les...

Documentaire William Cook, l’autostoppeur de la mort William Cook, surnommé « l’autostoppeur de la mort », a commis une série de meurtres brutaux en 1950, voyageant à travers...

Documentaire La police en première ligne face aux voleurs de bijoux C’est une nouvelle forme de délinquance qui frappe essentiellement les villes du sud de la France le vol de...

Documentaire Marseille : descente dans l’enfer des quartiers nord Depuis plusieurs mois, les règlements de compte se multiplient dans les citées du nord de Marseille. Pour ces policiers...

Documentaire Oscar Pistorius coupable de meurtre avec préméditation Oscar Pistorius a aujourd’hui été désigné coupable du meurtre avec préméditation de sa compagne Reeva Steenkamp, abattue la nuit...

Documentaire Police : périphérique sous haute surveillance Christophe et son équipe surveillent le périphérique parisien, intervenant sur des accidents et sécurisant la circulation. Les incidents varient...

Documentaire Divorces, gardes d’enfants : ces juges décident du destin des familles Au tribunal de Montpellier chaque jour, six magistrates arbitrent des séparations, des divorces et des problèmes de garde, décident...

Documentaire Gangsters, les diables de l’Amérique EP02 Spécialiste du trafic de drogue entre le Mexique et les Etats-Unis, Juan Raul Garcia, convaincu de trois meurtres, a...

Documentaire Immersion à la patrouille de France avec Christophe Hondelatte La Patrouille de France, un des fleurons de notre aviation militaire. Les hommes qui la composent sont neuf, triés...

Documentaire Autoroutes à risque, la grande traque des chauffards Chaque année, des dizaines de millions de Français empruntent l’autoroute. C’est la gendarmerie qui est chargée d’assurer la sécurité...

Documentaire Au cœur de la nouvelle guerre des drogues Depuis des années, les policiers livrent une véritable guerre aux trafiquants de drogue qu’ils traquent et pistent. Indics, planques,...

Documentaire Notre ami Sam Le premier ministre Couillard répète que le Parti libéral du Québec a changé. Mais pour une partie de la...

Documentaire Les pickpockets du métro parisien Une de nos équipes a suivi des policiers qui traquent les pickpockets dans les transports en commun parisiens. Il...