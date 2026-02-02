Marion Bouchard, 21 ans, une jeune femme, jolie, souriante, très amoureuse. A l’hiver 2012, sa famille, ses amis se...
Un aperçu intense du quotidien des forces de l’ordre, de la Gendarmerie Nationale à la Police Municipale.
Je suis passé d’ennemi public n°1 à star de rue.
Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République française, a vu ses pourvois en Cassation rejetés dans l’affaire Bismuth, confirmant...
L’ autoroute Paris – Bordeaux est l’un des axes les plus empruntés de France. 540 kilomètres : c’est la...
Alors que plus de 25 millions de vélos circulent en France, les tensions explosent : agressions, insultes, infractions… Les...
William Cook, surnommé « l’autostoppeur de la mort », a commis une série de meurtres brutaux en 1950, voyageant à travers...
C’est une nouvelle forme de délinquance qui frappe essentiellement les villes du sud de la France le vol de...
Lille, caserne de Bouvines avec les pompiers professionnels, Paris, caserne de Ménilmontant avec les Sapeurs-pompiers de Paris, Marseille, caserne...
Depuis plusieurs mois, les règlements de compte se multiplient dans les citées du nord de Marseille. Pour ces policiers...
Oscar Pistorius a aujourd’hui été désigné coupable du meurtre avec préméditation de sa compagne Reeva Steenkamp, abattue la nuit...
Christophe et son équipe surveillent le périphérique parisien, intervenant sur des accidents et sécurisant la circulation. Les incidents varient...
Au tribunal de Montpellier chaque jour, six magistrates arbitrent des séparations, des divorces et des problèmes de garde, décident...
Spécialiste du trafic de drogue entre le Mexique et les Etats-Unis, Juan Raul Garcia, convaincu de trois meurtres, a...
La Patrouille de France, un des fleurons de notre aviation militaire. Les hommes qui la composent sont neuf, triés...
Chaque année, des dizaines de millions de Français empruntent l’autoroute. C’est la gendarmerie qui est chargée d’assurer la sécurité...
Depuis des années, les policiers livrent une véritable guerre aux trafiquants de drogue qu’ils traquent et pistent. Indics, planques,...
Le premier ministre Couillard répète que le Parti libéral du Québec a changé. Mais pour une partie de la...
Une de nos équipes a suivi des policiers qui traquent les pickpockets dans les transports en commun parisiens. Il...
Orly est en route vers son futur. Nouvelles technologies, bâtiments ultra-modernes, l’aéroport le plus proche de la capitale se...
