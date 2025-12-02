Dans l’Oise, enquête sur les vols d’essence qui se multiplient. Surveillances, interpellations, un document LIFE.
Les images effrayantes viennent de sortir à la télévision russe… Sur les images filmées par les caméras de vidéosurveillance,...
L’été, pendant que les vacanciers se reposent, des hommes et des femmes de l’ombre veillent sur leur sécurité. Ils...
1994. Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Lillehammer, des cambrioleurs dérobent dans la Galerie nationale...
Le 15 novembre dernier, le village de Nouilhan dans les Hautes Pyrénées se réveille sous le choc. Léopold Pédébidau,...
Des enfants encerclés par le trafic de drogue. Une école en état de siège. Le chemin Bas d’Avignon, à...
C’est un drame qui a choqué le France : l’assassinat en plein jour à Marseille du frère cadet d’Amine...
GPS discrets, cachés dans leurs voitures, logiciels clandestins dans leurs téléphones… De plus en plus de femmes sont espionnées...
Priorité absolue, la sureté est le point le plus important des aéroports
Enquête plonge de nouveau dans l’univers des Témoins de Jéhovah. Après avoir exposé l’existence de tribunaux religieux parallèles chez...
Les accidents de la route sont malheureusement encore très fréquents. La sécurité routière est donc une préoccupation importante pour...
À l’hiver 2011, Jean Charest prend tout le monde par surprise quand il annonce que toutes les classes des...
Le 18 octobre 2016, un homme s’introduit par la force dans un foyer associatif qui accueille des femmes battues...
A une semaine de son procès, enquête sur Christine Malèvre. Entre février 1997 et mai 1988, cette infirmière de...
Fous du volant et de vitesse, certains n’hésitent pas à se retrouver pour des courses sauvages et roulent à...
Véritable fléau dans de nombreuses villes, la pratique des rodéos urbains est devenue un problème de sécurité publique. Pour...
Dimanche 21 novembre 2004. Il pleut en Ile-de-France et dans la cité des carreaux de Villiers-le-bel. Réunis dans la...
Entre la prison et les hôpitaux psychiatriques, Pierre Bodein, dit Pierrot le fou, a passé près de trente années...
En France, 2 600 prisonniers sont des prisonnières. Les femmes ne représentant que 3% de la population carcérale. Deux...
L’histoire débute en octobre 2011, lorsqu’à Nice, Mayeul Gaden, un jeune homme de 20 ans, disparaît soudainement. Pendant près de...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site