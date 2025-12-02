Karen Carter, 65 ans, une Anglaise qui avait fait du Périgord son paradis. Un soir du printemps 2025, on la découvre baignant dans son sang dans un tout petit village où tout le monde se connait. C’est ici même que Claude Chabrol avait tourné l’un de ses films les plus sombres, « Le Boucher ». Des personnages, des doutes, des suspects.