À Lille, près de 2 000 appels d’urgence sont passés chaque jour. Cambriolages, agressions, violences familiales, conflits de voisinage… Derrière chaque appel, une situation sous tension, des victimes, des témoins, parfois des drames évités de justesse. Dans une grande métropole confrontée à une délinquance omniprésente, les interventions s’enchaînent à un rythme effréné : près de 30 000 par an. Nous avons suivi ceux qui répondent aux appels d’urgence, au plus près des habitants, au cœur des quartiers, là où tout peut basculer en quelques secondes.

Une immersion brute dans la réalité des urgences du quotidien à Lille.

