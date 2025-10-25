Documentaire

#Investigation rouvre un des plus grands dossiers judiciaires belges Une de nos équipes a décidé d’explorer une piste étonnante, apparue dès le début de l’enquête sur les tueries du Brabant.

Cette piste mène à deux petits truands français, deux frères : Thierry et Xavier S. Cette piste a été négligée à l’époque par les enquêteurs et pourtant, quand on creuse, les résultats sont vraiment inattendus.

De nombreux indices tendent vers cette piste. Serait-ce enfin la clé pour résoudre une des plus grandes énigmes judiciaires du pays ? Cinq ans avant la prescription pour ce dossier, les enquêteurs vont-ils approfondir cette piste ?