Documentaire

L’anguille est l’un des poissons les plus prisés au monde, mais dont la reproduction est impossible en captivité. Conséquence : les anguilles consommées proviennent toutes de civelles sauvages. De Haïti à la Chine en passant par l’Europe, enquête sur un trafic en plein essor.

L’anguille européenne, dont la population a diminué de 90 % en cinquante ans, est considérée comme une espèce en danger critique d’extinction depuis 2009. Les anguilles ne pouvant pas se reproduire en captivité, chaque spécimen qui atterrit dans notre assiette a été pêché à l’état sauvage. Et parce l’anguille est l’un des poissons les plus prisés au monde, le commerce des civelles (l’alevin de l’anguille d’Europe) est en plein essor. Remontant la piste d’un réseau de trafiquants et de chefs de triades, ce documentaire nous emmène en Haïti pour découvrir le lien entre la contrebande d’anguilles et l’assassinat du président Jovenel Moïse, en République dominicaine où les pêcheurs se voient proposer des milliers de dollars pour attraper des alevins à la pleine lune, et découvre comment des civelles européennes sont transportées illégalement de Paris à la Chine continentale via Hong Kong.

Documentaire de Sebastian Weis, Marcel Ozan Riedel et Sam Piranty (Allemagne, 2026, 1h31mn) disponible jusqu’au 20/09/2026