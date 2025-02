Documentaire

Plongez dans l’univers complexe de la sécurité à Paris, entre l’immensité de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, le plus grand de France et les réseaux souterrains du métro parisien. Chaque jour, l’aéroport accueille des millions de passagers et de tonnes de marchandises, tout en étant un lieu propice aux arnaques et aux trafics. La Police aux Frontières lutte contre les vols de bagages et les fraudes avec ses 1 600 agents spécialisés. Dans le même temps, à travers Paris, 1 300 policiers assurent la sécurité des transports en commun, en traquant les pickpockets, les « détrousseurs de l’aube », et les dealers de drogue, dans une lutte sans relâche contre la criminalité. Enquête d’action vous emmène sur le terrain, en immersion dans ces missions de sécurité de jour comme de nuit.