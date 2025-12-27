L’usurpation d’identité est un délit encore mal connu, il aurait pourtant déjà touché près de 220 000 personnes en France. Un délit sans violence apparente mais aux conséquences dramatiques.
Un jour, Loïc Xavier Laroche a découvert qu’un homme vivait en toute illégalité en France avec son identité. Dalila Bouhezila, elle, a découvert qu’on lui avait volé son nom le jour où elle a entrepris les démarches pour se marier. Entre dettes et problèmes avec la justice, l’un et l’autre se sont alors retrouvés pris dans un engrenage dont ils ne sont toujours pas sortis aujourd’hui.