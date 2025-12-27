Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’affaire de la Call-Girl qui tuait ses clients Le 24 juillet 2009, le corps calciné de Jean-Jacques Le Page est retrouvé dans les décombres de sa villa...

Documentaire L’affaire Liber expliquée En 2012, le couple Lieber, Nancy et Bruno, mène depuis 10 ans une vie heureuse dans un petit village...

Documentaire Brésil : au cœur d’une des prisons les plus dangereuses au monde Document dans une des prisons les plus dangereuses du Brésil où les pasteurs évangéliques font la loi. Ils viennent...

Documentaire Olympique de Marseille : quand le milieu faisait la loi L’Olympique de Marseille reste le club de football préféré des Français. Franck McCourt, nouveau propriétaire, apprend que certains dirigeants,...

Documentaire Une famille entière détruite par l’adultère L’affaire débute avec la disparition mystérieuse de Patrick Isoird, 49 ans, agent hospitalier à Sète. Son corps est découvert...

Documentaire L’affaire Jamel Leulmi – Séduction, assurances-vie et accidents 2010. Jamel Leulmi est accusé d’avoir tué sa femme Kathlyn Vasseur et d’avoir tenté de tuer sa fiancée Julie...

Documentaire Catastrophe au parc d’attraction Les manèges des parcs d’attraction attirent les amateurs de sensations fortes depuis plus de 200 ans. Aujourd’hui, grandes roues,...

Documentaire La réalité des mineurs faces aux juges pour enfants 600 adolescents comparaissent chaque année à la barre du tribunal pour enfants de Nanterre dans les Hauts de Seine....

Documentaire La nouvelle menace silencieuse qui frappe nos villes À Guyancourt, un nouveau phénomène inquiète les autorités : des victimes découvrent la disparition de leur carte bancaire sans...

Documentaire La BAC de Vannes La Police en Bretagne n’est pas épargnée par la délinquance. Comme partout en France, les policiers de Morlaix, Quimper...

Documentaire PV injustifiés : la rébellion s’organise À la suite de la vente de son véhicule, Christian est victime d’un faussaire de carte grise. Et il...

Documentaire Gangsters Paradise – E02 – Les Commandos Lou Ferrante part pour Manille, capitale des Philippines, afin de visiter Bilibid, la plus grande prison du monde et...

Documentaire Bon tuyau pour la mafia Enfouie au creux du volumineux rapport de la Commission Charbonneau, une information est pratiquement passée inaperçue. On y relate...

Documentaire Violette Nozière, la parricide empoisonneuse du siècle Le soir du 21 août 1933, Baptiste et Germaine Nozière s’inquiètent de ne pas voir rentrer leur fille Violette,...

Documentaire Inside – LSD Un documentaire diffusé et produit par National Géographic qui vaut vraiment le coup d’œil. Notamment sur le fait que...

Documentaire Brouteurs : comment les démasquer avant de se faire arnaquer ? Vrai prince charmant ou escroc ? Voici comment le savoir. J’ai analysé 7000 messages d’arnaques sentimentales et voici ce...

Documentaire Ma mafia au Canada La mafia qui oeuvre en Ontario est beaucoup plus puissante que celle du Québec. La mafia calabraise serait autant...