Documentaire

Ismaël Khelifa, aux commandes de l’exploration cette semaine, se rend en Mongolie, un pays à la nature encore sauvage. Il va à la rencontre de familles d’éleveurs, des nomades dont le quotidien est rythmé par les conditions météorologiques. La capitale de la Mongolie, Oulan Bator, est le point de départ et d’arrivée de tous les voyageurs. Sac à l’épaule, le journaliste globe-trotteur n’échappe pas à la règle. D’Oulan Bator aux plaines désertiques et isolées du pays, il part à la découverte d’une terre rude et d’un mode de vie ancestral, comme échappé du passé.