Documentaire

« C’est important de ne pas oublier ses traditions, car il est possible qu’un jour nous retournions à la vie bédouine»

Abu Lafi est un Bédouin troglodyte. Il fait parti de la tribu des Bdouls et des quelques rares familles vivant encore au sein du désert rocailleux de Pétra. Classé au patrimoine mondial depuis 1985, ce site est devenu l’un des plus visité au monde et procure à Abu Lafi et à sa famille leur principale source de revenus.

Cette année, Abu Lafi a décidé d’initier son petit-fils, Zed, et de lui apprendre à devenir un véritable Bédouin. Pour cela il devra partir chercher un nouveau chameau au marché de Wadi Rum et lui apprendre à dresser l’animal. A la fin de son initiation, Zed devra partir avec son grand père pour le Mont Aaron, le plus haut sommet de Pétra. Là-haut seulement il sera devenu un vrai chamelier.

Un documentaire de Jérôme RAYNAUD

