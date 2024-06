Documentaire



Au début des années 80, la Jordanie et l’UNESCO ont expulsé les humbles membres de la tribu B’doul de la cité antique de Petra pour la déclarer patrimoine mondial. La réalisatrice nous invite dans l’intimité de la tribu B’doul de Petra, qu’elle connaît très bien depuis des années. Ils partagent leur quotidien de bédouins, vivant toujours dans ce qui est devenu l’une des destinations les plus visitées et les plus recherchées de la planète. Un documentaire de Marie-Claire Thouault.