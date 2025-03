Documentaire

L’alpage de Mille se situe sur les hauts des Mayens de Bruson dans le Val de Bagne à 2200 m d’altitude. A l’été 2018, comme chaque année depuis 6 ans, Pierre-Alain Michellod avec l’aide de sa femme, de ses enfants et de ses employés y est resté durant 110 jours pour gardienner 250 vaches et fabriquer avec passion et dans la plus pure tradition un authentique fromage à raclette d’alpage. Un documentaire de Jean-Marc Chevillard pour Passe-moi les jumelles.