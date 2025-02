Documentaire

Jean-Paul et Sophie sont envoyés par leur rédaction à Palerme, l’ancienne capitale du Royaume de Sicile. Sur place, ils découvrent des chefs d’œuvres étonnants, nés d’un métissage des plus inattendus. Car ce royaume de Sicile fut fondé au XIIe siècle par les Normands : un peuple de grands navigateurs, descendants directs des terribles Vikings. Les édifices de cette période expriment alors cette rencontre entre deux mondes que tout oppose : l’austérité nordique et le raffinement oriental, offrant un subtil mélange entre le style roman médiéval et celui de la culture arabe, fait d’arabesques et de mosaïques dorées.