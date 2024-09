Documentaire

Ce documentaire est consacrée à la navigation de plaisance sur la Loire. A travers l’exemple contemporain du Centre Nautique Sèvre et Loire de Trentemoult nous évoquerons la passion de ces plaisanciers amateurs d’eau douce et défenseurs d’une pratique populaire. L’association Voile et canotage d’Anjou ne recule devant rien. La passion de ces fondus du Maine-et-Loire les a conduit jusqu’à Venise pour participer à un des plus grands rassemblements d’embarcations à rame : La Vogalonga, une course de 32 km qui réunit 1800 bateaux et 7000 participants depuis 1974. Ils ont beau aimer la Loire, nos plaisanciers savent regarder vers l’océan… A bord du Bélem, c’est un rêve qui se réalise. Embarquement immédiat pour 3 jours de croisière, très pédagogique. Emile Robert, Président du Centre Nautique Sèvre et Loire. Les bateaux, c’est toute sa vie, sa passion. Fils d’architecte naval, Trentemousin, il participe à la création de l’asso en 1990. Aujourd’hui, le CNSL est reconnu par tous, et organise les fameuses régates de Trentemoult. Frédéric Delaive est Docteur en histoire contemporaine, auteur d’une thèse « Canotage et canotiers de la Seine. Genèse du premier loisir moderne à Paris et dans ses environs (1800-1860). Il est spécialiste des loisirs nautiques du XIXe.