Documentaire

Avant d’être Istanbul, la plus grande ville de Turquie s’est appelée Byzance ou encore Constantinople. La simple évocation de ces noms, chargés d’Histoire et d’histoires, ayant précédé Istanbul, intimide, fascine, invite à la découverte. Et force est de constater, que la mégapole de 15 millions d’habitants est plus que jamais une ville vibrante, dynamique, en perpétuelle réinvention. Au-delà de son impressionnant patrimoine, classé par l’UNESCO il y a exactement trente ans, ou de sa situation géographique unique au monde (la ville, coupée en deux par le Bosphore est techniquement sur deux continents,) Istanbul surprend par sa vitalité et sa diversité. Un documentaire de Renaud Fessaguet.