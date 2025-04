Documentaire

Depuis son élection à la mairie de Morombe, Solohery se bat chaque jour pour essayer de développer sa ville. Située sur la côte ouest de Madagascar, Morombe est une ville du bout du monde. La piste qui relie la ville au reste du pays est en très mauvais état et il n’y a pas de téléphone. Morombe, c’est aussi une plage de sable, des îles inhabitées entourées de récifs de corail, le delta du fleuve Mangoky et le lac Ihotry, véritable réserve naturelle qui abrite une faune exceptionnelle. Un potentiel géographique qui pourrait attirer touristes et investisseurs, mais qui est aujourd’hui inaccessible. Ce film est l’histoire d’une aventure humaine dans laquelle nous allons vivre les préparatifs d’une éclipse et découvrir les enjeux du développement à Madagascar. Un documentaire de Franck Sanson.