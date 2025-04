Documentaire

Au Japon, les samouraïs et leur code d’honneur suscitent encore l’admiration. Bien plus que de simples guerriers, ils sont l’essence même de l’histoire et de la civilisation nippone, même si la pérennité de leur héritage ne semble plus assurée auprès d’une jeunesse largement occidentalisée. Ce film explore les mutations d’un pays urbanisé et ultramoderne où certains garent la nostalgie des valeurs ancestrales de vertu, d’honneur et de vérité. Au travers du samouraï, véritable mythe fondateur, c’est une immersion dans le passé du Japon, à la découverte de ses traditions martiales, de ses rituels, de l’importance des principes zen d’harmonie ; de respect, de pureté et de tranquillité.

Un film de Bernard Guerrini

©AMPERSAND