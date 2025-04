Conférence

Croiser des données massives grâce à des techniques innovantes, tel est le défi du Big Data. Dans le domaine de la santé, l’utilisation de ces données soulève des questions techniques, éthiques et socio-économiques. Pour mieux cerner les enjeux de ce partage de données sensibles pour chacun d’entre nous, cette conférence propose de faire le point sur les travaux et réflexions avec un expert en charge du sujet dans l’Assurance Maladie et un chercheur qui expliquera l’intérêt du rapprochement entre l’École polytechnique et la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts).

Avec Claude Gissot et Emmanuel Bacry