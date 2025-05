Documentaire

Sans faire de bruit, les six lettres colorées de Google se sont imposées dans nos vies. En France, l’immense majorité d’entre nous utilise au quotidien le célèbre moteur de recherche. Dans le monde, ce sont plus de trois milliards de requêtes qui sont assurées chaque jour par le géant californien. Aujourd’hui, Google est une marque plus célèbre que Coca-Cola ou Mac Donald’s. Et le groupe Google est tentaculaire. Au-delà du moteur de recherche, il y a aussi le système d’exploitation Androïd, qui équipe la majorité des smartphones dans le monde, ou encore la messagerie Gmail, sans oublier le géant de la vidéo, YouTube ! À la tête de ce mastodonte dont les services sont utilisés par des milliards de personnes, il y a deux quadragénaires aux airs d’éternels adolescents : Larry Page et Serguei Brin. Ils font partie des hommes les plus riches et les plus puissants de la planète. Au siège, à Mountain View dans la Silicon Valley, le secret du moteur de recherches est gardé avec autant de précautions que le fait Coca-Cola pour la recette de son soda. Parmi les salariés, dont de nombreux Français, le mot d’ordre est à la créativité. Mais en Californie, nous avons aussi enquêté sur la manière dont les deux jeunes fondateurs de Google ont mis au point leur moteur de recherche et comment ils ont su en faire une exceptionnelle machine à cash grâce à la publicité. Google est devenue la première régie publicitaire du monde. Une hyperpuissance qui pose bien des questions. Certains reprochent à Google de profiter de sa position dominante pour mettre en avant ses propres services. Un documentaire de Sandrine Rigaud.