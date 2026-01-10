Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Surveillance en ligne : comment protéger notre vie privée numérique ? À travers cinq protagonistes qui sont exposés à des formes de surveillance en ligne de plus en plus invasives,...

Article Le cloud computing : moteur indispensable de la croissance moderne Il y a encore une décennie, l’infrastructure informatique se résumait souvent à une salle de serveurs bruyante, climatisée à...

Conférence Qu’avons-nous fait du web? Nos données sacrifiées au profit de quelques entreprises Nos données nous appartiennent-elles encore? La virtualisation de nos activités masque l’importance des aspects matériels et territoriaux du numérique....

Conférence Data, nouvel or noir Tout est connecté, tout est data. Dans ce monde hyper connecté, tout est données, données d’usages, données personnelles, données...

Conférence Comment vivre avec l’intelligence artificielle ? Quelle place pour l’intelligence artificielle (IA) dans le monde de demain ? Quelle confiance lui accorder ? L’intelligence artificielle...

Article Dimensions des baies serveur Dans l’infrastructure informatique, une baie informatique est une armoire métallique conçue pour accueillir serveurs, commutateurs, routeurs et autres équipements...

Documentaire Quel avenir pour les métavers ? Un métavers, c’est un univers parallèle entièrement créé par ordinateur. Un univers qui utilise les technologies de la réalité...

Podcast IA et école : alliée ou menace pour les apprentissages ? L’intelligence artificielle (IA) génère des opportunités mais aussi des défis pour l’école. Si certains y voient des gains de...

Documentaire Internet, la grande révolution (3/3) En 36 ans d’existence, Internet a profondément transformé nos vies, révolutionnant les communications, la culture, le monde du travail...

Documentaire Comment télécharger une vidéo Youtube en MP4 ? La lecture de vidéos en continu est le moyen d’utiliser les médias lorsque vous avez accès à une connexion...

Documentaire Disparaître : sous les radars des algorithmes Comment protéger ses activités numériques de la surveillance et de la malveillance ? Un panorama didactique des solutions alternatives...

Conférence L’intelligence artificielle, pas sans elles ! L’intelligence artificielle bouleverse le 21ème siècle et envahit notre quotidien. Mais leurs algorithmes reproduisent des stéréotypes sexués. Aude Bernheim,...

Documentaire Inside Google Dans les coulisses de Google, le géant américain de l’Internet… L’entreprise s’est principalement fait connaître à travers la situation...

Article Qu’est-ce que la GMAO et quels sont ses avantages ? GMAO signifie Système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur. À l’origine, ces systèmes de gestion de la...

Conférence Mythes et réalités de l’intelligence artificielle Elisa FROMONT, Professeure à l’Université de Rennes 1 et chercheur à l’Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires...

Article Dominez votre quartier en ligne avec MapDuo: stratégies pour se démarquer sur la carte virtuelle Avoir une présence en ligne solide est crucial pour toute entreprise locale. Que vous soyez un restaurant, un salon...

Documentaire Les dangers de la planète Facebook Avec 150 millions d’utilisateurs dans le monde et plus de 4 millions en France, Facebook est devenu un phénomène...

Documentaire Kindle : le livre du XXIème siècle Le Kindle d´Amazon, le Kobo de la Fnac, ou encore le Cybook vendu chez Virgin : les liseuses numériques...