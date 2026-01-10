Après la livraison d’un colis, en sortant d’un restaurant, d’un l’hôtel, d’un train, ou à la suite d’un échange avec le service client de votre opérateur téléphonique, une même demande : noter. Sur une échelle de 0 à 10, agrémentée de couleurs, ou en attribuant de petites étoiles, jolies et ludiques. Une action simple, mécanique et indolore pour le noteur. Mais derrière ce geste anodin se cache un système de management brutal, opéré directement par le client, à son insu. Plus inquiétant encore : sans le savoir, nous sommes tous notés, pour nourrir les algorithmes de sociétés opaques qui affirment réussir à prévenir l’avenir. Le film questionne cette invasion des systèmes de notation, les conséquences de cette pratique dans nos réalités individuelles et pour nos libertés collectives.