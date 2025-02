Documentaire

Nicolas Dubreuil est un Français du bout du monde. Depuis un grave accident sur la banquise au cours duquel il failli perdre la vie, cet ancien professeur d’informatique a décidé de vivre de sa passion, l’exploration polaire. Aujourd’hui, il passe le plus clair de son temps au Groenland à parcourir les étendues glacées à ski, à pied ou en traineau. “Ce qui m’attire ici, c’est la nature extrême, le danger aussi, tout ce qui fait qu’on se sent dix fois plus vivant”. Nicolas va accueillir ”Un sourire, un espoir pour la vie”, une association qui vient en aide à des jeunes gravement malades. Présidée par Pascal Olmeta, cette association leur redonne espoir en réalisant leur rêves les plus fous. Au Groenland, Nicolas va servir de guide pour aider Thierry, Alex et Ange-Paul à nager au milieu des icebergs, dans une eau glacée. Nicolas attache une importance toute particulière à ce défi: ” Après mon accident, je me suis promis que si je m’en sortais, si je pouvais encore faire des expéditions polaires, j’emmènerais des gens à qui on a dit que ce n’était pas possible ! “. Un documentaire de BAYA BELLANGER.