Une fois par an, au Brésil, une flamme olympique est allumée, annonçant l’ouverture des » Jeux indigènes « , les jeux indiens.

Les participants représentent quarante ou cinquante des plus de deux cents peuples différents qui vivent dans le pays. Ils n’ont pas les mêmes origines ni les mêmes cultures. Chaque groupe apporte ses propres sports et jeux traditionnels.

Pour les Enawéné Nawé du sud de l’Amazonie, le jeu de la » balle » est un rituel et commence dans la forêt par la fabrication d’une balle en latex.

Documentaire : Jeux Amazones

Réalisation : Sandrine Leonardelli

