Documentaire

Une terre où se mêlent les sables du désert, les pics de montagnes vertigineuses et les eaux transparentes des fonds marins. Peu de régions au monde offrent une telle diversité. En quelques minutes, vous passerez des dunes de sable des déserts du nord aux sommets multicolores du cœur de la péninsule, avant de vous plonger dans une des plus belles et plus poissonneuses mers du monde : la mer Rouge.

Un point commun à tous ces lieux : une diversité de couleurs et de formes qui ne cessent de solliciter les regards, une destination – un « désert » – qui fascine par son authenticité et son potentiel de développement touristique et économique.

Documentaire : Découvrir le Monde – Le Sinaï : La Péninsule aux Mille Couleurs (1995)

Un documentaire de Pierre Brouwers

