Documentaire

Grâce à ses innombrables spots de surf de qualité et ses pro-surfeurs qui font rayonner le pays sur la scène internationale, l’Afrique du Sud représente certainement le pôle principal du surf en Afrique. C’est donc avec appréhension que débarquent Benjamin et Jean-Michel à Cape Town, accueillis par Jonathan, propriétaire d’une agence spécialisée en voyage de surf, South African My Way Travel. Leur périple à le Cap en Afrique du Sud s’annonce hautement riche en termes de surf, mais aussi en rencontres marquantes. Un documentaire de OuiSurf.