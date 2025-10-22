Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Saint Petersbourg, le joyau de la Russie A l’Est de l’Europe, dans le golfe de Finlande, se trouve la majestueuse Saint Pétersbourg. ✋Les plus belles destinations,...

Documentaire Ces îles aux 30.000.000 de visiteurs Un chapelet d’îles éparpillées sur une mer turquoise, des villages éclatants de blancheur et un ciel toujours azur… Les...

Documentaire Fabrication d’une teinture traditionnelle avec une grande maitresse japonaise A Iriomote, dans leur atelier, Akiko et son mari, Kinsei vivent un rapport particulier au temps et à la...

Documentaire Sénégal, au rythme du fleuve Le fleuve Sénégal traverse l’Afrique de l’ouest sur 1800 kilomètres. Il marque la frontière entre le Sénégal et la...

Documentaire Lyon, métropole de culture et de création La vie culturelle lyonnaise se caractérise surtout par le juste équilibre trouvé entre à la fois les institutions d’excellence...

Documentaire Haute-Savoie, un été dans les Aravis Loin du tourisme de masse, le massif des Aravis est un territoire préservé, à cheval entre la Haute-Savoie et...

Conférence Patrimoine et tourisme de proximité Les patrimoines sont au cœur des motivations et des attentes des touristes. Ils sont aussi un levier de développement...

Documentaire Navigation sur le Canal du Midi Au fil de ses 241 kilomètres, le canal du Midi représente un havre de paix idéal pour les riverains...

Documentaire Destination Wwoofing – En Australie dans une ferme d’huîtres perlières Julie se retrouve dans une ferme d’huîtres perlières avec d’autres wwoofeurs : une expérience très originale aux confins de...

Documentaire Malte la méditerranéenne Jérôme Pitorin part à la rencontre des habitants de l’archipel de Malte, qui vivent dans le respect des traditions...

Documentaire Victor Hugo à Guernesey L’île anglo-normande de Guernesey abrite la maison de Victor Hugo, une demeure à la symbolique très forte, puisqu’elle fut...

Documentaire Le peintre aborigène qui immortalise la nature australienne L’Outback était perçu par les colons comme une terre aride et impitoyable. Mais pour les Aborigènes qui y vivent...

Documentaire Une merveilleuse légende Noël prend vie grâce à une troupe de saltimbanques passionnés Pour les fêtes de Noel, à Evian, la légende des Flottins séduit le cœur des petits et des grands....

Documentaire Paimpont-Brocéliande Paimpont-Brocéliande est une source de légendes. Tout au long de ce documentaire, nous allons suivre le druide Jean-Claude Cappelli...

Documentaire Les marchés du monde – Rio de Janeiro Au cœur de Rio de Janeiro, se trouve un trésor culturel vivant, une explosion de saveurs, de sons et...

Documentaire Français aux Émirats : nouvelle vie, nouveau départ Découvrez le parcours inspirant de Français qui ont tout laissé derrière eux pour saisir une opportunité professionnelle aux Émirats....

Documentaire Les grands espaces de la Mongolie Ismaël Khelifa, aux commandes de l’exploration cette semaine, se rend en Mongolie, un pays à la nature encore sauvage....

Documentaire Décollage pour l’Amérique – Wyoming Situé à l’ouest des Etats-Unis, le Wyoming est un territoire montagneux qui abrite le Parc national de Grand Teton...

Documentaire Ces lacs qui tutoient le ciel – Lac Quinghai en Chine \r

Situé au nord-est du haut plateau tibétain, à 3 200 mètres d’altitude, le Qinghai est l’un des plus grands...